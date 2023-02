Glücklicher Finder

Germersheim

Am vergangenen Samstag legte ein 52-jähriger Mann aus Philippsburg während dem Einkaufen in der Mainzer Straße in Germersheim seinen Geldbeutel auf das Dach seines PKW. Nachdem er diesen dort vergessen hatte, machte er sich mit dem Geldbeutel auf dem Dach auf den Heimweg. An seiner Wohnanschrift musste er den Verlust seines Geldbeutels feststellen. Nachdem er den Sachverhalt der Polizei in Germersheim schilderte, konnte er seinen Geldbeutel samt Inhalt auf der von ihm zuvor zurückgelegten Strecke wieder auffinden.

Beifahrerseite eingeschlagen

Germersheim

Derzeit unbekannte Täter schlugen im Zeitraum vom 02.02.2023 (Donnerstag) bis zum 03.02.2023 (Freitag) 16:30 Uhr die Beifahrerseite eines PKW auf dem Parkplatz des Supermarktes „Kaufland“ in der Mainzer Straße 6 in Germersheim ein. Entwendet wurde aus dem PKW glücklicherweise nichts. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter der Tel. 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Kandel

Ein 37-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Germersheim befuhr am 04.02.2023 kurz nach Mitternacht mit seinem Skoda in Kandel die Marktstraße in Richtung Landauer Straße. Im Kreuzungsbereich zur Landauer Straße missachtete der Fahrer die von links kommende bevorrechtigte 26-jährige PKW Fahrerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge infolge dessen nur leichter Sachschaden entstand. Während der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,33 Promille. Auf den Fahrer kommt eine Strafanzeige zu. Der Führerschein wurde nach der Blutprobe direkt einbehalten.