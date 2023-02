Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Auseinandersetzung am Hauptbahnhof

Drei Personen gerieten am Samstag gegen 19:15h in Landau am Hauptbahnhof in Streit, welcher in einer Auseinandersetzung endete. Die vor Ort eintreffenden Polizeibeamten trennten die Personen. Es stellte sich heraus, dass ein 32-jähriger Mann einem 25-jährigen Mann einen Tritt versetzte. Die dritte Person beteiligte sich anscheinend nicht. Der Täter und der Geschädigte waren erheblich alkoholisiert. Der Grund des Streites konnte nicht ermittelt werden.

Landau – Verkehrsunfallflucht am Supermarkt

Am Samstag zwischen 11:00h und 12:10h beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz des SBK Supermarktes. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtete haben könnten, sollen sich bitte mit der Polizei Landau unter: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindungen setzen.

Landau – Kurioser Unfall in einer Waschstraße

Am Samstag gegen 15:15h kam es zu einem Auffahrunfall auf dem Fließband einer Waschstraße in der Hainbachstraße in Landau. Die beiden Fahrzeuge befanden sich schon im Waschvorgang auf dem automatischen Fließband als der Fahrer des hinteren Fahrzeugs losfuhr und in das Heck des davorstehenden Fahrzeuges fuhr. Ein Grund für das Losfahren soll die blendende Sonne gewesen. Aber auch die 0,52 Promille Atemalkoholkonzentration des Unfallverursachers dürften nicht unerheblich dazu beigetragen haben. Es entstand geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

Landau – Graffiti-Sprayer unterwegs

In der Nacht zum Samstag gegen 00:40h konnte eine 5-köpfige Personengruppe in der Trappengasse in Landau beobachtet werden, die ein Graffiti an einer Hauswand anbrachte. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach den Personen blieb ohne Erfolg. Wer ähnliche Beobachtungen gemacht hat oder frische Farbschmierereien entdeckt, soll sich bitte mit der Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Landau – Einbruch in Wohnung

Am Freitag in der Zeit zwischen 17:30h und 19:30h verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in Arzheim. Dazu hebelten sie ein Fenster mit einem Werkzeug auf und durchwühlten mehrere Räume. Es wurde Schmuck im Wert von ca. 900 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de an.

Landau – Widerstand geleistet, Polizeibeamtin verletzt

Eine 21-jährige Landauerin zündelte am Freitag gegen 11:15h am Hauptbahnhof in Landau mit Papier. Weil sie eine Gefahr für sich und andere darstellte, sollte die Frau in Gewahrsam genommen werden. Bei der Fesselung wehrte sie sich und schlug einer Polizeibeamtin in das Gesicht. Trotz ihrer Gegenwehr konnte sie gefesselt werden und wurde durch den hinzugerufenen kommunalen Vollzugsdienst in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Die Polizeibeamtin wurde leicht verletzt.

Offenbach an der Queich – 15 Meter hohe Wasserfontäne

Am Freitagnachmittag kam es an der Zufahrt zum Interpark in Offenbach an der Queich zu einer 15 Meter hohen Wasserfontäne. Grund hierfür waren Erdarbeiten, bei der eine Wasserleitung beschädigt wurde. Durch das austretende Wasser wurde eine größere Menge an Sand und Geröll auf die Fahrbahn gespült, wodurch auch ein vorbeifahrendes Fahrzeug leicht beschädigt wurde. Die Fahrbahn wurde im Anschluss gereinigt. Zu einer größeren Verkehrsbeeinträchtigung kam es nicht.