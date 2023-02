Brand einer Grillhütte

Am Vormittag des 05.02.2023 ereignete sich ein Brand einer Grillhütte in der Gemarkung Göcklingen. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

In der Nacht auf Sonntag, 05.02. wurde die Polizei in Oppau über ein beschädigtes Verkehrsschild in der Egellstraße in Oggersheim informiert. Ein möglicher verursachender PKW sei nicht mehr vor Ort. Da die Polizeibeamten neben besagtem Schild ein PKW-Kennzeichen auffanden, konnten sie im Rahmen weiterer Ermittlungen schnell eine 45-jährige Ludwigshafenerin als Verursacherin ermitteln. Als diese daheim aufgesucht wurde, um ihr den Vorwurf der Verkehrsunfallflucht zu eröffnen, konnten die Beamten feststellen, dass die Dame deutlich alkoholisiert ist. Daher wurde sie auf die Dienststelle nach Oppau verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Unterdessen meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei und teilte eine Örtlichkeit mit, an welcher die 45-jährige im Rahmen ihrer Fahrt vermutlich einen Poller umfuhr. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von einer Unfallörtlichkeit in zwei Fällen sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Versammlung in Oggersheim

Am Samstag, den 04.02.2023, fand ab 15 Uhr im Bereich des Oggersheimer Bahnhofs und des Schillerplatzes ein angemeldeter Aufzug mit anschließender Versammlung von 13 Teilnehmern statt.

Bei einer angemeldeten Gegenversammlung im Bereich Hans-Warsch-Platz /Schillerplatz versammelten sich in der Spitze bis zu 110 Personen.

Beide Versammlungen waren gegen 16:30 Uhr beendet. Sie verliefen aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich und störungsfrei.

Trunkenheitsfahrt: 41-jähriger Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Ein 41-jähriger Fahrzeugführer wurde Samstagnacht gegen 00:15 Uhr in der Ernst-Boehe-Straße durch Beamte der PI Ludwigshafen 1 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer festgestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Er ist nun Betroffener einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Ein 26-jähriger aus Ludwigshafen wurde am Freitagmittag, dem 03.02. mit seinem E-Scooter in der Rohrlachstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen steht. Zudem konnte die Polizei im Rucksack des Mannes eine geringe Menge an Amphetamin auffinden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.