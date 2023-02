Betrunken mit dem Rad unterwegs

Ludwigshafen-Maudach

Gemeldet wurde der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 04./05.02. ein Radfahrer auf der Landstraße zwischen Mutterstadt und Ludwigshafen-Maudach, der in Schlangenlinien fahre. In der Ludwigshafener Bergstraße konnte dann ein 53-jähriger Mann auf seinem Pedelec kontrolliert werden, der augenscheinlich nicht nüchtern war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies, der Mann hatte 1,66 Promille. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Diebstahl aus Pkw in Schifferstadt

Schifferstadt

In der Nacht des 04.02.2023 gegen 02:00 Uhr öffnete der/die Täter/in einen unverschlossenen Pkw in der Elisabethenstraße in Schifferstadt und entnahm eine Papiertüte. Durch einen Alarm aufgeschreckt, verließ der/die Täter/in die Örtlichkeit. Trotz sofort durchgeführten Fahndung konnte niemand mehr festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Rufnummer 06235/ 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Aufgebrochener Zigarettenautomat

Altrip

Passanten meldeten am Samstag, dem 04.02.2023 einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Adriastraße in Altrip. Der Automat wurde offensichtlich mittels Werkzeug aufgebrochen. Ob der/die Täter an Diebesgut gelangten, muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Rufnummer 06235/ 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Schifferstadt

Schifferstadt

Am Donnerstag, dem 02.02.2023 um 13:00 Uhr stellte der Anzeigenerstatter seinen Pkw in der Denisstraße, in Schifferstadt ab. Als er gegen 14:30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug. Das Schadensbild deutet auf einen Radfahrer als Unfallverursacher hin. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Rufnummer 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchsdiebstahl

Römerberg-Berghausen

In der Nacht vom 3. auf den 4. kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Römerberg. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich Zugang zu den Wohnräumen. Es wurden Wertsachen in Höhe von ca. 6000 Euro entwendet, der Sachschaden wurde auf 4000 Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen.

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Flüchtiger Radfahrer in Schifferstadt gesucht

Schifferstadt

Am Donnerstag, 02.02.2023, im Zeitraum von 13:00 -14:30 Uhr, ereignete sich in der Denisstraße in Schifferstadt ein Verkehrsunfall. Hierbei streifte vermutlich ein Radfahrer beim Vorbeifahren einen geparkten grauen VW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zur Identität der unfallverursachenden Person bitte an die Polizei Schifferstadt unter 06235-4950 oder per E-Mail, pischifferstadt@polizei.rlp.de .