Auseinandersetzung bei Fasnachtsveranstaltung

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) – Gegen 02:30 Uhr am Sonntagmorgen kam es bei

einer Fasnachtsveranstaltung in Alsenz zu einer Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen. Hintergrund hierfür könnte ein entwendetes Handy gewesen

sein. Einer der Beteiligten setzte ein sogenanntes „Pfefferspray“ ein. Hierdurch

wurde eine Person leicht verletzt. Der Angreifer flüchtete zunächst in einen

Waldweg, konnte jedoch kurze Zeit später gestellt werden. Gegen den Mann wird

nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die

Ermittlungen zum genauen Tathergang, möglicher weiterer Beteiligter und dem

entwendeten Handy dauern an. |pirok

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Rathsweiler (ots) – Ausfallerscheinungen führen Anzeige und Blutprobe nach sich.

Am Samstagnachmittag fiel einer Streife der Polizei Lauterecken ein 37 Jahre

alter PKW-Fahrer auf. Während der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf einen

möglichen Drogenkonsum und es wurde ein Drogentest veranlasst. Da dieser den

Verdacht bestätigte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er durfte nicht mehr

weiterfahren. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. |pilek

Hausfriedensbruch, Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 04.02.2023, gegen 06:28 Uhr wurden im Vorraum

einer Bank in am Stiftsplatz zwei Männer im Alter von 36 und 44 Jahren einer

Kontrolle unterzogen. Die Männer hatten sich in den Vorraum der dortigen Bank

zurückgezogen, um ein Schläfchen zu machen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei

dem 36-jährigen Mann eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und

sichergestellt. Beide Männer wurden der Bank verwiesen und ein Platzverweis

erteilt. |Wey

Mehrere verkehrsuntüchtige E-Scooterfahrer

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 04.02.2023 gegen 04:45 Uhr wurden in der

Brandenburger Straße drei Heranwachsende im Alter von 18 bis 19 Jahren einer

Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem sie zuvor mit E-Scootern fuhren. Bei einem

19-jährigen Heranwachsenden wurde eine Alkoholisierung von 0,88 Promille

festgestellt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und die

Weiterfahrt untersagt. Bei den weiteren 18 und 19-jährigen Heranwachsenden wurde

eine Alkoholisierung von 0,43 und 0,47 Promille festgestellt. Ihnen wurde die

Weiterfahrt untersagt.

Am Sonntag, 05.02.2023 gegen 01:42 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein

17-jähriger Jugendlicher vor Benutzung eines E-Scooters einer Kontrolle

unterzogen. Hierbei wurde eine Alkoholisierung von 0,82 Promille festgestellt.

Dem Jugendlichen wurde die Nutzung eines E-Scooters untersagt. |Wey

Alkoholisiert Unfall gebaut, Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern (ots) – Am Samstag, 04.02.2023 gegen 16:05 Uhr befuhr ein

47-jähriger Mann mit einem E-Scooter die Entersweilerstraße. Aufgrund seiner

Alkoholisierung kam er ins Schwanken und stürzte mit dem E-Scooter. Hierbei zog

er sich diverse Frakturen im Gesichtsbereich zu und musste in ein Krankenhaus

verbracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein

sichergestellt. Bei seinem 35-jährigen Begleiter, welcher ebenfalls mit einem

E-Scooter fuhr, wurde im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme eine Alkoholisierung

von 0,74 Promille festgestellt. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren

eingeleitet. |Wey