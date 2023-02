Frankfurt / Oberursel – Bundesautobahn 661: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagabend (03. Februar 2023) kam es auf der

Bundesautobahn 661 in Richtung Egelsbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei

dem vier Personen leicht und eine Person schwer, aber nicht lebensgefährlich

verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 43-jährige Fahrer eines 3er-BMWs gegen

21.25 Uhr die Anschlussstelle Oberursel in Fahrtrichtung Egelsbach. Nach dem

Wechsel auf die Hauptfahrbahn wechselte er weiter auf die linke Fahrspur.

Hierbei übersah er den auf dem linken Fahrstreifen herannahenden 18-jährigen

Fahrer eines BMW 420i. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 18-Jährigen

nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der rechten Leitplanke.

Durch den Auffahrunfall sind die vier Fahrzeuginsassen des 3er-BMWs, darunter

die 39-jährige Beifahrerin, die beiden Kinder (12 Jahre / 5 Monate) und der

Fahrer des BMW 420i leicht verletzt worden. Die 20-jährige Beifahrerin des BMW

420i wurde schwer verletzt.

Alle Personen wurden nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte,

unverzüglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Zwecks Einsatzmaßnahmen war die BAB 661 in Richtung Egelsbach für ca. 45 Minuten

voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Frankfurt – Bundesautobahn 3: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der

Bundesautobahn 3 in Richtung Köln, in Höhe des Autobahnkreuzes Offenbach /

Frankfurt Süd zu einem Auffahrunfall. Infolgedessen fuhren weitere Fahrzeuge in

die Unfallstelle. Ein Kleinwagen fing Feuer. Eine Person erlitt tödliche

Verletzungen, fünf weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Gegen 00.38 Uhr kam es auf der rechten Spur der BAB 3 in Richtung Köln zu einem

Auffahrunfall zwischen einem Smart und einem Audi A3. Der Smart ist nach

derzeitigen Erkenntnisstand durch die Wucht des Aufpralls auf die mittlere Spur

abgewiesen worden. Hier kam das Fahrzeug zu stehen. Ein weiterer Pkw, ein Dodge,

der die mittlere Spur befuhr, erkannte den Smart zu spät und kollidierte mit

diesem. Abermals wurde der Smart auf die linke Spur abgewiesen und prallte gegen

die Betongleitwand und einem annähernden Audi A5, der ebenfalls nicht mehr

ausweichen konnte. Durch den dritten Aufprall schleuderte der Smart von der

Fahrbahn aus auf den Standstreifen und kam endgültig zum Stehen. Hierbei

touchierte er noch einen VW Polo, welcher ebenfalls in die Unfallstelle hinein

fuhr. Auf dem Seitenstreifen brannte der Smart völlig aus.

Im weiteren Verlauf fuhren ein LKW der Marke Scania und ein VW Golf in die

Unfallstelle.

Der 63-jährige Fahrer des Smart erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen.

Der 61-jährige Fahrer des Audi A5 und der 35-jährige Fahrer des Dodge wurden

schwer verletzt. Der 26-jährige Fahrer des Audi A3, der 22-jährige Fahrer des

VW-Polos und die 22-jährige Fahrerin des LKWs der Marke Scania erlitten leichte

Verletzungen.

Alle Personen kamen nach der unverzüglichen Erstversorgung durch die

Einsatzkräfte, in umliegende Krankenhäuser.

Der 19-jährige Fahrer des VW-Golfes blieb unverletzt.

Zur Unfallrekonstruktion sind Gutachter hinzugezogen worden.

Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Zwecks Einsatzmaßnahmen war die BAB 3 in Richtung Köln bis 11.50 voll gesperrt.

Danach wurden sukzessive die einzelnen Fahrstreifen wieder freigegeben. Der

Rückstau belief sich bis auf 10 Kilometer.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Rauschgiftkauf endet in Festnahme

Frankfurt (ots) – (lo) Polizeibeamte beobachteten am Freitag, den 03. Februar

2023, im Bahnhofsviertel ein mutmaßliches Drogengeschäft. Als eine

Personenkontrolle erfolgen sollte, versuchte der mutmaßliche Käufer die Flucht

zu ergreifen. Es kam zur Festnahme.

Gegen 17.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife in der Taunusstraße einen

19-jährigen jungen Mann, der augenscheinlich versuchte, Drogen zu kaufen. In der

Folge traten die Beamten an ihn heran, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen.

Nachdem Erblicken der Streife nahm der Heranwachsende die Beine in die Hand.

Seine anschließende Flucht endete abrupt, da er ohne Fremdeinwirkung zu Boden

fiel.

Bei der Festnahme durch die herbeieilenden Polizeibeamte leistete er Widerstand

und ballte beide Hände zu Fäusten. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die

eingesetzten Beamten in der rechten Hand ca. 3 Gramm Crack sicher.

Zur Erklärung:

Eine Konsumeinheit Crack fängt bei 0,01 Gramm an. Dementsprechend ließen sich

aus der beschlagnahmten Menge Crack bereits mehr als 300 einzelne

Verkaufseinheiten erstellen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige entlassen.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Besitzes und Erwerbs von

Betäubungsmittel verantworten.

Frankfurt – Westend: Störenfried leistet Widerstand

Frankfurt (ots) – Am gestrigen Mittag (04. Februar 2023) nahm die Polizei einen

29-jährigen Mann fest, welcher durch das aggressive Angehen von Passanten und

das unbefugte Betreten eines Bürogebäudes auf der Bockenheimer Landstraße auf

sich aufmerksam machte.

Gegen 11.55 Uhr meldete ein Zeuge, dass sich ein Mann widerrechtlich im

Treppenhaus eines Bürogebäudes aufhalte und ein aggressives Verhalten an den Tag

lege.

Nach Ankunft der Streife erkannten die eingesetzten Beamten den 29-Jährigen

wieder. Er ist bereits im Verlauf des Morgens durch das verbale Belästigen von

Fußgänger in Erscheinung getreten und bekam hierfür auch einen Platzverweis

durch die Polizei für den Bereich Bockenheimer Landstraße ausgesprochen. Das

erneute Wiedersehen mit der Polizei veranlasste den jungen Mann dort

weiterzumachen, wo er aufgehört hatte. Er weigerte sich den polizeilichen

Maßnahmen Folge zu leisten und versuchte die Beamten körperlich anzugehen. Hinzu

kamen noch Beleidigungen und Bedrohungsäußerungen gegenüber den eingesetzten

Kräften.

Im Rahmen der Widerstandshandlungen verletzte der 29-Jährige einen Beamten

leicht. Der Störenfried wurde in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte,

der Körperverletzung, der Beleidigung und Bedrohung verantworten.