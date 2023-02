Pkw-Fahrer stößt gegen Grundstückszaun

Kirchheim – Am Samstag (04.02.), gegen 10.45 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg die Friedhofstraße. Bei einem Wendemanöver verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Grundstückszaun. Der Sachschaden wird auf circa 1.200 Euro geschätzt.

Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen

Heringen – Am Samstagabend (04.02.) gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer den Kirchweg und missachtete im Einmündungsbereich Kirchweg / Hönebacher Straße die Vorfahrt einer 52-jährigen Pkw-Fahrerin aus Heringen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Sachschaden wird mit rund 1.200 Euro beziffert.

Verkehrsunfälle

Am Freitag, 03.02.2023, ereigneten sich im Laufe des Tages im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Fulda mehrere Verkehrsunfälle.

Um 07:35 Uhr kam es in Fulda in der Frankfurter Straße zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Zweirad. Ein 16-jährige Mofa-Fahrer bog von der Johannesberger Straße auf die Frankfurter Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines Pkw Fiat, welcher in Richtung Bronnzeller Kreisel unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der Jugendliche wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Um 13:30 Uhr ereignete sich in der Bardostraße in Fulda ein weiterer Verkehrsunfall. Ein Pkw Opel und ein Pkw Mercedes fuhren nebeneinander von der Von-Schildeck-Straße kommend in die Bardostraße ein. Beim Wechseln vom rechten auf den linken Fahrstreifen übersah der 63-jährige Fahrer des Opel den neben ihm befindlichen Mercedes und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro.

Gegen 16:50 Uhr wurde in Künzell eine 76-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Dame überquerte mit einem Rollator auf einem Fußgängerüberweg den Unteren Ortesweg.

Der 84-jährige Fahrer eines Pkw VW näherte sich dem Überweg und übersah die gerade querende Fußgängerin und touchierte diese. Die Dame wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Am Samstag, 04.02.2023, ereignete sich gegen 11:50 Uhr im Weiherweg in Petersberg ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein Pkw Skoda und ein Pkw Seat fuhren hintereinander auf dem Weiherweg in Richtung Fulda. Der Skoda beabsichtigte dann nach links in die Straße An den Gassenwiesen abzubiegen. Der nachfolgende Seat setzte gleichzeitig zum Überholen an, so dass es beim Abbiegen zur Kollision der beiden Wagen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro, der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.