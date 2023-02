Wiesbaden: Die Polizei-News

Person mit Teppichmesser schwer verletzt, Wiesbaden,

Schiersteiner Straße, Freitag, 03.02.2023, 19:20 Uhr,

(mw) Am Freitagabend kam es zu einem Streit zwischen zwei Personen, bei der ein

Mann potentiell lebensbedrohliche Verletzungen erlitt. In der Schiersteiner

Straße gerieten am Freitagabend zwei Bewohner eines Hauses in einen Streit, bei

dem ein 52-Jähriger schwere Schnittverletzungen im Hals-, Oberkörper- und

Kopfbereich davontrug. Er befindet sich außer Lebensgefahr. Die Tatwaffe, ein

Teppichmesser konnte noch im unmittelbaren Umfeld der Tat aufgefunden werden.

Der 58-jährige Tatverdächtige konnte durch die Polizei vor Ort widerstandslos

festgenommen werden. Dieser wurde am Folgetag der Haftrichterin vorgeführt und

in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Einbruch in Reihenhaus,

Wiesbaden-Nordenstadt, Lessingweg, Freitag, 03.02.2023, 10:00 Uhr- 21:30 Uhr,

(mw) Unbekannte Täter dringen in ein Reihenhaus ein und erbeuten Schmuck im Wert

von mehreren Tausend Euro. Im Laufe des Freitags verschaffen sich unbekannte

Täter über die Terrassentür Zugang in ein Einfamilienhaus in

Wiesbaden-Nordenstadt und durchsuchen dieses nach Wertgegenständen. Sie

entwenden Gold- und Silberschmuck im mittleren, vierstelligen Bereich. Im

Anschluss verlassen sie das Objekt unerkannt über die Terrasse und den

anschließenden Garten. Das zuständige Fachkommissariat nimmt Hinweise unter

0611/ 345-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Arztpraxis,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Freitag, 03.02.2023, 13:00 Uhr – Samstag,

04.02.2023, 16:30 Uhr,

(schü) Zwischen Freitag, 13:00 Uhr und Samstag, 16:30 Uhr versuchten Unbekannte

gewaltsam in eine Arztpraxis in der Dotzheimer Straße einzudringen. Auf bisher

nicht bekannte Art und Weise gelangten die Einbrecher in das am Wochenende

ungenutzte Gewerbegebäude und versuchten im Anschluss die Zugangstür zu einer

Arztpraxis im zweiten Obergeschoss mit Gewalt aufzubrechen. Trotz massiver

Gewaltanwendung scheiterten sie mit ihrem Vorhaben und mussten von der tat

ablassen. An der Tür entstand allerdings ein Sachschaden von ca. 600 EUR. Zeugen

werden gebeten, sich unter (0611)345-0 mit der Wiesbadener Kriminalpolizei in

Verbindung zu setzen.

Einbruch in Erdgeschosswohnung,

Wiesbaden, Alfred-Schumann-Straße, Samstag, 04.02.2023, 13:50 – 18:30 Uhr,

(schü) Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber nutzten bisher unbekannte Täter, um

einzubrechen. Die Mieterin der Wohnung hatte selbige kurz vor 14:00 Uhr

verlassen und musste bei ihrer Rückkehr gegen 18:30 Uhr feststellen, dass

Einbrecher die rückwärtige Terrassentür der Erdgeschosswohnung gewaltsam

geöffnet hatten und in die Wohnung eingedrungen waren. Einmal im Haus, brachen

die bislang unbekannten Täter weiterhin eine aktuell ungenutzte Wohnung im

Obergeschoss auf. Nach bisherigem Kenntnisstand verließen die Einbrecher das

Haus jedoch ohne Beute. Jedoch entstand durch das gewaltsame Öffnen der Türen

ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in der

fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich

unter (0611)345-0 mit der Wiesbadener Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen,

die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Einbruch in Reihenhaus,

Wiesbaden, Colmarer Straße, Samstag, 04.02.2023, 15:30 – 19:20 Uhr,

(schü) Durch ein aufgehebeltes Küchenfenster drangen unbekannte Täter in ein

Reihenmittelhaus in Biebrich ein und entwendeten Bargeld, Schmuck und Uhren.

Während die Bewohner abwesend waren, betraten der oder die Täter über den

rückwärtigen eingezäunten Garten das Grundstück und hebelten ein Küchenfenster

im Erdgeschoss auf. Danach durchsuchten sie mehrere Räume in dem Haus und

entwendeten Bargeld, Armbanduhren und Schmuck. Zu dem Diebstahlsschaden entstand

durch das Aufhebeln des Fensters noch ein Sachschaden von 100 EUR. Zeugen werden

gebeten, ihre Beobachtungen der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer

(0611)345-0 mitzuteilen.

Diebstahl in Linienbus,

Wiesbaden, Freitag, 03.02.2023, 14:30 Uhr,

(am) Der weibliche Fahrgast eines Linienbusses wurde am Freitagnachmittag das

Opfer eines ungewöhnlichen Diebstahls. Eine 49-jährige Wiesbadenerin stieg gegen

14.30 Uhr am Wiesbadener Hauptbahnhof in einen Linienbus der Verkehrsbetriebe

ein. Die Fahrtzeit bis zum Sedanplatz nutzte ein unbekannter Täter zum

Diebstahl. Er schnitt die Handtasche der Geschädigten mit einem scharfen

Gegenstand so geschickt auf, dass sie nichts davon mitbekam. Das Fehlen ihrer

Wertgegenstände bemerkte die Frau erst zu Hause. Es entstand ein Schaden in Höhe

von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers hat die

Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-2140.

Hoftür angezündet,

Wiesbaden, Hellmundstraße, Sonntag, 05.02.2023, 07:15 Uhr,

(ds) Am frühen Sonntagmorgen setzten Unbekannte eine Hoftür in der

Hellmundstraße in Brand. Die unbekannten Täter legten offenbar gegen 07:15 Uhr

Kartonage vor die Tür zum Hofeingang eines Mehrfamilienhauses und setzten diese

in Brand. Das Feuer breitete sich auf die Hoftür und die Klingelanlage aus; auch

Teile der Hausfassade wurden verrußt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro

geschätzt. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 /

345-0 zu melden.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Wolkenbruch, Freitag, 03.02.2023, 11:30 Uhr,

(am) Ein Fahrradfahrer wurde am Freitagmittag bei einem Zusammenstoß mit einem

Pkw schwer verletzt. Eine 59-jähriger Wiesbadenerin befuhr gegen 11:30 Uhr mit

ihrem Pkw Opel Corsa die Straße „Wolkenbruch“ in Richtung Platter Straße. Bei

der ansteigenden Straße handelt es sich um eine Einbahnstraße, bei der die Frau

wohl nicht mit Gegenverkehr gerechnet hatte. Ein 33 Jahre alter Mann aus

Wiesbaden nutzte die Straße jedoch, um mit seinem Lasten E-Bike entgegen der

Einbahnstraße in Richtung Nerotal zu fahren. So kam es im Straßenverlauf trotz

beiderseitigen Bremsvorgängen zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste stationär in

einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Es

entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000,- EUR.

Unfall unter Alkoholeinfluss,

Wiesbaden, Neuberg, Samstag, 04.02.2023, 00:20 Uhr,

(mw) Ein Fahrzeugführer fährt unter dem Einfluss von Alkohol in zwei geparkte

Fahrzeuge und verursacht hohen Sachschaden. Ein 20-jähriger Wiesbadener

verständigt selbst die Polizei, nachdem er mit dem Firmenwagen seines Vaters

zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Er beschleunigt beim Anfahren vom

Fahrbahnrand so stark, dass er die Kontrolle über das Fahrzeug verliert.

Zunächst touchiert er einen parkenden Smart. Bei dem Versuch entgegen zu lenken,

fährt er mit seinem schwarzen Volvo frontal in einen geparkten Mini Cooper,

wodurch die Airbags seines Fahrzeugs auslösen. Erfreulicherweise wird bei dem

Unfall niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass

der 20-jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand und er musste seinen

Führerschein abgeben. Es entsteht ein Sachschaden über 20.000 Euro.

Unter Alkoholeinfluss gegen Verkehrszeichen und geparktes Auto gefahren,

Wiesbaden, Wenzel-Jaksch-Straße, Sonntag, 05.02.2023, 01:00 Uhr,

(ds) Eine Autofahrerin fuhr in der Nacht zum Sonntag unter Alkoholeinfluss gegen

mehrere Verkehrsschilder sowie gegen einen geparkten Pkw. Die 45-Jährige aus

Wiesbaden befuhr am Sonntag gegen 01:00 Uhr die Wenzel-Jaksch-Straße aus

Richtung Schönbergstraße in Fahrtrichtung Lahnstraße. Im Bereich der Einmündung

zur Eulenstraße kam sie mit ihrem Opel Combo nach links von der Fahrbahn ab und

stieß hier gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend setzte sie die Fahrt fort,

kam erneut nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier zunächst mit

einer Warnbake und stieß anschließend gegen einen geparkten BMW. Es entstand

Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt,

dass die Fahrzeugführerin deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab

einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Wiesbadenerin musste eine Blutprobe

abgeben; ihr Führerschein wurde sichergestellt.