Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Unfallort: Brückenweg, 61381 Friedrichsdorf Unfallzeit: Samstag, 04.02.23, 10:05 Uhr bis Samstag, 04.02.23, 13.00 Uhr Unfallhergang: Im genannten Unfallzeitraum war im Brückenweg in Friedrichsdorf ein Pkw, Hersteller Seat ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ausparken mit der Anhängerkupplung gegen die Fahrzeugfront des Seat’s und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 1500EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Unfallort: Weberstraße, 61350 Bad Homburg v.d.H. Unfallzeit: Freitag, 03.02.23, 09:00 Uhr bis Freitag, 03.02.23, 14:30 Uhr Unfallhergang: Im Unfallzeitraum war ein Pkw, Hersteller Volkswagen, ordnungsgemäß in der Weberstraße in Bad Homburg geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Kraftfahrzeug die Weberstraße entlang und fuhr gegen den linken Außenspiegel des VW, der dabei beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 200EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Saalburgstraße, 61381 Friedrichsdorf Tatzeit: Freitag, 03.02.23, 15:30 Uhr bis 03.02.23, 19:00 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter, näherten sich der Terrasse des Einfamilienhauses an und hebelten mit einem unbekannten Werkzeug die Terrassentür auf. Hierdurch gelangte(n) der oder die Täter in das Hausinnere. Bei der anschließenden Suche nach geeignetem Diebesgut öffneten der oder die Täter mehrere Möbel und Behältnisse. Mehrere Wertgegenstände eignete(n) sich der oder die Täter an, ehe er/sie auf demselben Weg des Einstiegs in unbekannte Richtung flüchteten. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Pressemeldung der Pst Oberursel für den Zeitraum Freitag,

03.02.2023 – Sonntag, 05.02.2023 Straftaten Gefährliche

Körperverletzung Tatort: 61440 Oberursel, Platz des 17. Juni (Bahnhof

Oberursel) Tatzeit: Samstag, 04.02.2023, 03:42 Uhr Zur o.g. Tatzeit

kam es auf dem Bahnsteig des Oberurseler Bahnhofs zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Im

Rahmen dieser Streitigkeit wurden die zwei Geschädigten, ein

27-jähriger aus Oberursel und ein 28-jähriger aus Steinbach, durch

drei bisher unbekannte Täter verletzt. Hierbei traten die Täter

teilweise auf ihre auf dem Boden liegenden Kontrahenten ein. Eine

genaue Beschreibung der Täter liegt bisher nicht vor. Die dunkel

bekleideten Beschuldigten sollen allesamt männlich und etwa 20 Jahre

alt gewesen sein. Einer der Täter wäre ca. 175 cm groß und hätte

lockiges Haar gehabt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt

Hinweise unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

Versuchte Diebstähle aus Taxen

Tatort: 61440 Oberursel, Dornbachstraße / Usastraße / Im

Rosengärtchen Tatzeit: Freitag, 03.02.2023, 20:45 Uhr bis Samstag,

04.02.2023, 08:30 Uhr Im o.g. Tatzeitraum wurden insgesamt sechs

Taxen im Stadtteil Oberursel-Nord durch unbekannte Täter gewaltsam

geöffnet. Hierfür schlugen die Beschuldigten eine Fensterscheibe des

jeweiligen Taxis ein. Nach einer Absuche der Autos entfernten sich

die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Aktuell liegen

hiesiger Polizeistation keine Hinweise auf den oder die Täter vor. An

den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen

Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad

Homburg unter 06172/120-0 entgegen.

Diebstahl von Baustelle

Tatort: 61440 Oberursel, Taunusstraße Tatzeit: Freitag,

03.02.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 04.02.2023, 07:30 Uhr Durch

unbekannte Täter wurden im o.g. Tatzeitraum ein im Rohbau

befindliches Mehrfamilienhaus aufgesucht. Die Täter verschafften sich

auf unbekannte Weise Zugang zu dem Tatobjekt. Anschließend

entwendeten sie mehrere Werkzeuge in einem Gesamtwert von etwa 8000,-

EUR. Möglicherweise wurde ein weißer Transporter für den Abtransport

der Werkzeuge genutzt. Mögliche Hinweisgeber können sich unter

06172/120-0 an die Kriminalpolizei Bad Homburg wenden.

Wohnungseinbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Tatort: 61449 Steinbach, Feldbergstraße Tatzeit: Freitag, 03.02.2023, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr Die kurzzeitige Abwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses in der Feldbergstraße in Steinbach wurde durch den oder die Täter ausgenutzt. Auf unbekannte Weise drangen die Beschuldigten in das Tatobjekt ein und entfernten sich anschließend mit dem Diebesgut, welches aus Goldschmuck, Silbermünzen sowie Bargeld bestand, in unbekannte Richtung. Der finanzielle Schaden wird auf etwa 20.000 EUR geschätzt. Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen. ## versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus Tatort: 61440 Oberursel, Ebertstraße Tatzeit: Freitag, 03.02.2023, 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr In der Ebertstraße in Oberursel kam es im o.g. Tatzeitraum zu einem weiteren Wohnungseinbruch, jedoch blieb es hierbei im Versuchsstadium. Den Tätern misslang es ein Sicherheitsfenster des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Unverrichteter Dinge entfernten sich die unbekannten Beschuldigten von der Örtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500,- EUR. Mögliche Hinweisgeber können sich unter 06172/120-0 an die Kriminalpolizei Bad Homburg wenden.

Gefährliche Körperverletzung

Tatort: 61440 Oberursel, Holzweg Tatzeit: Samstag, 04.02.2023, 21:15 Uhr Im Holzweg in Oberursel gerieten zur o.g. Tatzeit zwei Personengruppen in Streit. Ein 40-jähriger Oberurseler, welcher die Auseinandersetzung schlichten wollte, wurde daraufhin durch mehrere Personen körperlich attackiert und hierbei leicht verletzt. Drei der insgesamt sechs männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: etwa 16-18 Jahre alt, afrikanisches Erscheinungsbild, trug eine schwarze Winterjacke mit Fellkragen und eine schwarze Hose: Täter 2: etwa 16-18 Jahre alt, nordafrikanisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare, trug eine blaue Daunenjacke und eine hellgraue Jogginghose; Täter 3: ebenfalls 16-18 Jahre alt, schwarzer Oberlippenbart, dunkel bekleidet. Personen, welche die Tat beobachteten bzw. Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich unter 06172/120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Pressemeldung der Polizeistation Usingen vom Freitag, 03.02.2023 bis Sonntag, 05.02.2003

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Unfallzeit: Freitag, 03.02.2023, 17:47 Uhr

Unfallort: L 3270/ Neu-Anspach, Theodor-Heuss-Straße

Sachverhalt:

Ein 19-Jähriger Mann aus Wehrheim befuhr mit seinem Toyota Lexus die Theodor-Heuss-Straße in Neu-Anspach in Fahrtrichtung „An der Eisenbahn“. Der 67-jährige Fahrer aus Neu-Anspach befuhr mit seinem Mercedes dieselbe Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In Höhe der Lichtzeichenanlage wollte der Toyota Fahrer nach links abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt des Mercedes Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Sachschaden: ca. 42.000, -EUR

Verkehrsunfallflucht mit Verdacht auf Trunkenheit und hohem Sachschaden

Unfallzeit: Freitag, 03.02.2023, 19:35 Uhr

Unfallort: K725, 61273 Wehrheim, Bahnhofstraße 11

Sachverhalt:

Ein 26-Jähriger Mann aus Wehrheim befuhr mit seinem Skoda Fabia die Bahnhofstraße in Wehrheim in Fahrtrichtung Kastellstraße. Aus bisher unbekanntem Grund kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Seat Cupra, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Vor dem Seat befand sich ein Mercedes 204 x. Der Seat wurde durch den Zusammenstoß mit dem Skoda nach vorne gedrückt und touchierte mit seiner Fahrzeugfront das Fahrzeugheck des Mercedes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Verkehrsunfall konnte durch Zeugen beobachtet werden. Hierdurch konnte der Unfallverursacher ermittelt und durch eine Funkstreife aus Usingen angetroffen und kontrolliert werden. Da bei der Kontrolle des Fahrzeugführers leichter Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Sachschaden: ca. 11.000,-EUR

Körperliche Auseinandersetzung in Königstein 61462 Königstein im Taunus, Hauptstraße Samstag, 04.02.2023, 17:19 Uhr

Ein 27-jähriger Mann aus Königstein und ein 59-jähriger Mann aus Wiesbaden gerieten im Bereich eines Taxenstandes in der Königsteiner Mitte zunächst in einen verbalen Streit. Das Wortgefecht entwickelte sich kurz darauf in eine körperliche Auseinandersetzung, als der 27-Jährige den 59-Jährigen unvermittelt angriff.

Der 59-Jährige setzte sich daraufhin zur Wehr und rang den 27-Jährigen zu Boden. Kurz darauf konnten die Kontrahenten durch die eintreffende Polizei getrennt werden.

Beide Beteiligten erlitten in Folge der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Der 27-Jährige wurde zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06174 9266-0 mit der Polizeistation Königstein in Verbindung zu setzen.

Senior von Trickdieb bestohlen

61476 Kronberg im Taunus, Friedrich-Ebert-Straße Samstag, 04.02.2023, 10:15 Uhr

In der Kronberger Innenstadt hat am Samstagmittag ein Trickdieb einen älteren Mann um Bargeld gebracht.

Ein lebensälterer Kronberger saß in seinem Fahrzeug gegenüber einer Bäckerei, als er von einem unbekannten Passanten angesprochen und gebeten wurde Kleingeld zu wechseln. Im weiteren Verlauf gelang es dem Mann unbemerkt Bargeld der aus der Geldbörse des Seniors zu entwenden.

Der Unbekannte entfernte sich sodann abrupt und raschen Schrittes in Richtung Berliner Platz. Erst kurz darauf bemerkte der ältere Herr, dass er bestohlen worden war.

Er beschrieb den Täter als etwa 30-35 Jahre alt, ca. 170cm groß und von kräftiger Statur. Der Mann soll eine runde Kopfform mit kurzen dunklen gehabt haben. Ferner habe er einen dunklen Pullover und trotz entsprechender Witterung keine Jacke getragen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.