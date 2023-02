Main-Taunus: Die Polizei-News

Zwei Fahrzeuge aufgebrochen, Sulzbach, Mühlstraße und Platz an der Linde, Freitag, dem 03.02.23, 18:45 Uhr bis Samstag, 04.02.23, 07:45 Uhr

(jk)Im Laufe der Nacht schlugen unbekannte Täter jeweils die Scheibe der Fahrertür, an zwei geparkten PKW der Marke Mercedes ein. Das am Platz an der Linde abgestellte Fahrzeug wurde augenscheinlich durchsucht, jedoch wurde daraus nichts entwendet. Auch aus dem anderen Fahrzeug fehlt nichts, obwohl sich Wertsachen darin befanden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 700 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06192 2079-0 zu melden.

Diebstahl aus PKW, Eschborn, Ulmenweg, Freitag, dem 03.02.23, 22:00 Uhr bis Samstag, dem 04.02.23, 07:30 Uhr

(jk)Aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendeten der oder die unbekannten Täter eine Geldbörse. Das Fahrzeug stand in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Ulmenstraße. Neben Bargeld im niedrigen 3-stelligen Bereich befanden sich diverse Bankkarten in der Geldbörse.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695 – 0 entgegen.

Scheibe an PKW eingeschlagen, Kelkheim, Parkstraße, Samstag, dem 04.02.23, 01:00 Uhr bis 08:55 Uhr

(jk)Im genannten Zeitraum wurde die Scheibe der Fahrertür eines geparkten Mercedes eingeschlagen. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug gegen 01:00 Uhr unbeschädigt ab. Am Morgen stellte er den Schaden von ca. 1000 Euro an seinem PKW fest. Entwendet wurde nichts.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 6749 – 0 entgegen.

Unfall unter erheblichem Alkoholeinfluss, Hofheim L3018, Sonntag, den 05.02.23, gegen 07:30 Uhr

(jk)Am Sonntagmorgen wurde der Polizeistation in Hofheim ein PKW im Graben, zwischen Hofheim und Hofheim-Langenhain, gemeldet. Die entsandten Beamten konnten eine Person schlafend im Fahrzeug antreffen. Da bei dem 26-jährigen Mann aus Niedernhausen deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 4,0 Promille. Zudem wies das Fahrzeug erhebliche Unfallschäden, in Höhe von ca. 10 000 Euro, an der rechten Fahrzeugseite und der Front auf, welche nicht allein mit dem Unfall an der Örtlichkeit zu erklären waren. Noch am gleichen Morgen wurde in Hofheim-Lorsbach eine Verkehrsunfallflucht gemeldet, welche im Zusammenhang stehen könnte. Hier wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug beschädigt. Vor Ort konnten Fahrzeugteile von dem möglichen Verursacher aufgefunden werden. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 5000 Euro. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen dazu werden durch den regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Maintaunus übernommen. Zeugen oder Zeuginnen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 2079 – 0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht, Hattersheim, Königsberger Straße, Freitag, dem 03.02.23 bis Samstag, dem 04.02.23, 09:00 Uhr

(jk)Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein Fahrzeugführer ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich jedoch ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Mögliche Hinweisgeber melden sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Maintaunus unter der Telefonnummer 06192 2079 – 0.

Verkehrsunfallflucht, Kelkheim, Am Schieferberg, Sonntag, dem 05.02.23, 06:07 Uhr

(jk)Am frühen Sonntagmorgen beschädigte ein Verkehrsteilnehmer ein geparktes Fahrzeug in Kelkheim. Ein Anwohner konnte einen lauten Knall vernehmen und stellte im Anschluss das beschädigte Fahrzeug fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den Schaden zu kümmern und ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Mögliche Hinweisgeber melden sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Maintaunus unter der Telefonnummer 06192 2079 – 0.

Trunkenheitsfahrt, Hattersheim, Hofheimer Straße, Samstag, dem 04.02.23, 13:45 Uhr

(jk)Am Samstagmittag wurde eine 85-jährige Frankfurterin kontrolliert, da sie ihr Fahrzeug nach dem abstellen nicht gesichert hatte und dieses wegrollte. Da die hinzugezogenen Beamten Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum feststellten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1 Promille, woraufhin sie sich einer Blutentnahme auf der Dienststelle unterziehen musste. Im Anschluss wurde die Dame vor Ort entlassen.