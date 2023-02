Wachenheim: Trio Lirico am 04. März 2023

Wachenheim – Franziska Pietsch (Violine), Sophia Reuter (Viola) und Hila Karni (Violoncello) leben mit ihrem Trio Lirico ihre Leidenschaft für die Kammermusik. Daneben verfolgen alle drei jedoch auch ihre Karrieren als Solistinnen. Heraus kommt das Markenzeichen des Ensembles: die kammermusikalische Zwiesprache mit solistischer Perfektion und Hingabe.

Drei charaktervolle Persönlichkeiten „unterhalten“ sich auf Augenhöhe, pflegen ihre Individualität ohne dabei die Harmonie im Zusammenspiel zu vernachlässigen. Eine gehörige Portion streicherisches Können, viel Übersicht und eine überragende gestalterische Linie hört man dem Trio Lirico in jedem ihrer Werke an. Heraus kommt eine einzigartige Mischung voller Temperament, Spielfreude und reizvoller Spannungen.

In Wachenheim präsentiert Trio Lirico u.a. das Streichtrio in c-moll op.9 Nr.3 von Ludwig van Beethoven, ein Meisterwerk der Kammermusik und ein bemerkenswertes Beispiel für Beethovens frühe Kreativität und Genialität.

Das Streichtrio in B-Dur D471 von Franz Schubert zeigt dessen Fähigkeit, komplexe Harmonische Strukturen und melodische Linien zu erschaffen, die eine einzigartige Klangwelt schaffen. Es ist ein unverzichtbares Werk für jeden Liebhaber der Kammermusik und ein Meisterwerk, das die Zeit überdauert hat.

Die Serenade für Streichtrio in C-Dur op.10 von Ernst von Dohnànyi verweist auf spätromantische Musik. Aber Dohnányi, der zu den bedeutenden Komponisten und Pianisten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zählt, geht auf sehr persönliche Weise mit diesem Musikstil um. So entsteht ein liebenswertes Werk voller origineller Ideen und von höchster Kunstfertigkeit.

Trio Lirico – „Wenn Klassik erstklassig wird“

Samstag, 04.03.2023, 19:00 Uhr

Palais Schloss Wachenheim

Eintritt: 23,- €

Kartenbestellungen:

www.wachenheimer-serenade.de

