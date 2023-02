Neustadt: Treppenhauskonzert mit Jazzy Simon und Dennis Jenne

Neustadt an der Weinstraße – Die diesjährige Treppenhauskonzerte-Saison wird im illuminierten Herrenhof in Mußbach veranstaltet. Am Samstag, 04.02.2023, waren Jazzy Simon und Dennis Jenne zu Gast.

„Die Sängerin und der Keyboarder sind Teil der „Dicken Kinder Familie“. Während Jenne dort als Pianist und Musical Director agiert, steht Simon an der Bühnenfront und heizt gemeinsam mit ihren Gesangskolleginnen und Gesangskollegen dem Publikum so richtig ein. Jazzy Simon ist bekannt durch ihr Quartett „Unique“ und der Band „Acoustic Rock Night“. Dennis Jenne produziert im Rahmen von „The Mindpalace“ eigene Songs, bei denen gelegentlich auch Simon mitwirkt und beide stehen hin und wieder mit der dazugehörigen Liveband „The Coverpalace“ auf der Bühne. Jenne hat zudem gemeinsam mit Musikerkollegen Dominik Steinbacher (Drummer der Dicken Kinder von Landau) die ehemals Pfälzische Musikschule in Neustadt an der Weinstraße, sowie den „Musikhof“ in Mußbach und Maikammer 2019 übernommen und zum „The Musicpalace“ fusioniert. Dort unterrichtet er Piano und Produktion, während Simon Jazz- & Pop-Gesang lehrt.“ KULTURABTEILUNG DER STADT NEUSTADT AN DER WEINSTRASS

Neben beliebten Klassikern aus Pop, Rock und Soul gab das Duo auch ein paar ihrer Lieblingsstücke zum Besten, die sonst eher selten in den Konzertalltag passen. In der begleitenden Kunstausstellung im Erdgeschoss waren Digitaldrucke auf Leinwand des Künstler Jürgen Butsch zu sehen.

Fotos: Holger Knecht

Nächstes Konzert am 11. März

Beim nächsten und letzten Konzert in der Treppenhaus-Saison 2022/2023 tritt das „Duett“ zu Zwett“ auf. Pianist, Singer/Songwriter Blacky P. Schwarz und Heike Schuhmacher präsentieren ihre Lieblingssongs von Billy Joel und Marc Cohn bis hin zu Randy Newman. Kunstausstellung: Carmen Stahlschmidt & Ursel Schaffer