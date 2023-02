Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt, Haßloch: Unfall mit verletzten Radfahrern

Neustadt/Weinstraße, Haßloch (ots) – Am 04.02.2023 gegen 14:00 Uhr kam es auf dem Radweg parallel zur L530 zwischen Haßloch und Geinsheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Rennradfahrern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb einer der Radfahrer mit seinem Lenker an einem Geländer neben dem Radweg hängen und kam zu Fall. Die beiden nachfolgenden Radfahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in den Gestürzten. Der gestürzte Radfahrer (73 Jahre) kam mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. Zu den Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Mit dem Ableben ist jedoch nicht zu rechnen. Einer der beiden nachfolgenden Radfahrer (54 Jahre) verletzte sich leicht. An allen Rennrädern entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 2500 Euro.

Lambrecht: Einbruch in Büroräume

Lambrecht (Pfalz) (ots) – In der Nacht vom 03.02. auf den 04.02.2023 brachen Unbekannte in die Büroräume eines Dienstleistungsbetriebs auf dem Friedrich-Ebert-Platz ein. Die Täter hebelten zwei Türen auf und gelangten so in die Büroräume. Hier entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Grünstadt: Graffiti-Sprayer ermittelt

Grünstadt Sausenheim (ots) – Der Polizeiinspektion Grünstadt wurde am späten Abend des 04.02.23 durch Anwohner mitgeteilt, dass mehrere Jugendliche eine Garage im Grünstadter Stadtteil Sausenheim mit schwarzer Farbe besprühen würden. Durch eine Streife konnte kurz darauf auch frisch aufgebrachte, schwarze Sprühfarbe an der genannten Garage festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde ein 16-jähriger Jugendlicher aus Grünstadt kontrolliert. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks wurde eine Sprühdose mit schwarzer Farbe aufgefunden und sichergestellt. Der Jugendliche wurde anschließend seinen Eltern überstellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Ermittlungen zu den Hinweisen auf Mittäter wurden eingeleitet.

