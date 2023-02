Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 05.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt, Haßloch: Unfall mit verletzten Radfahrern

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 04.02.2023 gegen 14:00 Uhr kam es auf dem Radweg parallel zur L530 zwischen Haßloch und Geinsheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Rennradfahrern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand blieb einer der Radfahrer mit seinem Lenker an einem Geländer neben dem Radweg hängen und kam zu Fall. Die beiden nachfolgenden Radfahrer konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren in den Gestürzten. Der gestürzte Radfahrer (73 Jahre) kam mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. Zu den Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Mit dem Ableben ist jedoch nicht zu rechnen. Einer der beiden nachfolgenden Radfahrer (54 Jahre) verletzte sich leicht. An allen Rennrädern entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 2500 Euro.

Neustadt: Fahrraddiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht vom 31.01. auf den 01.02.2023 entwendeten Unbekannte ein am Hauptbahnhof verschlossen abgestelltes grünes Mountainbike der Marke Cube. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 880EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Unfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 03.02.2023, 19:00 Uhr und dem 04.02.2023, 12:00 Uhr wurde in der Von-der-Tann-Straße ein geparkter Pkw der Marke Opel mit DÜW-Kennzeichen durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Neustadt: Diebstahl aus Pizzeria

Neustadt/Weinstraße (ots) – In den frühen Morgenstunden des 04.02.2023 gelangten Unbekannte durch eine offene Tür in die Räumlichkeiten einer Pizzeria in der Talstraße und entwendeten dort Bargeld im Wert von ca. 1000 Euro.

Neustadt: Taschendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.02.2023 gegen 11:30 Uhr wurde eine 83-jährige Dame Opfer eines Taschendiebstahls in der Hauptstraße. Hier entwendeten Unbekannte den Geldbeutel der Frau aus ihrem auf dem Rücken getragenen Rucksack. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 95EUR.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de.

