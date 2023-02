Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch in Metzgerei

Bad Dürkheim (ots) – In der Zeit vom Donnerstag, 02.02.2023, 13 Uhr, bis Freitag, 03.02.2023, 6 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Metzgerei in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein. Im Ladeninneren betraten sie den Verkaufsraum und durchwühlten Schränke und Schubladen. Hierbei wurde die Trinkgeldkasse mit ca. 5 Euro Trinkgeld entwendet.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bruchstraße in Bad Dürkheim gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322/9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):