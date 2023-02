Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 04.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Rettungsdienst angegriffen – Widerstand geleistet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitagabend (03.02.2023), gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Branchweilerhofstraße. Ein 50-jähriger Neustadter hatte zuvor in seiner Wohnung randaliert und sich hierbei Verletzungen zugezogen. Durch eine alarmierte Rettungsdienstbesatzung sollte der Mann versorgt werden, bei dem Versuch schlug er einer Rettungskraft jedoch unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Bei Eintreffen der Polizeikräfte zeigte sich der Mann immer noch hochaggressiv, sodass ihm der Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes angedroht wurde. Da auch dies wenig Eindruck hinterließ, musste der Neustadter durch die Polizeikräfte gefesselt werden. Gegen die Fesselung leistete er erheblichen Widerstand und trat einem Polizeibeamten in den Bauch. Auch nach der Fesselung konnte der Neustadter nicht beruhigt werden und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, aufgrund dessen er in eine umliegende Fachklinik gebracht wurde.

Immer wieder werden Rettungs- und Polizeikräfte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Neustadt: Zahlreiche Schockanrufe

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zahlreiche Schockanrufe erhielten Neustadter Bürgerinnen und Bürger im Laufe des gestrigen Freitags (03.02.2023). In allen Fällen gaben sich die Anrufer entweder als Polizeibeamte oder als Angehörige aus und berichteten von einem schweren Verkehrsunfall, aufgrund dessen nun hohe Kautionszahlungen getätigt werden müssen. Glücklicherweise erkannten alle angerufenen Personen die gängige Betrugsmasche und gingen auf die Forderungen nicht ein, sodass niemandem ein wirtschaftlicher Schaden entstand. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):