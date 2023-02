Karlsruhe – Abfalltransportkontrolle an der Bundesautobahn 8

Karlsruhe (ots) – Bereits am Dienstag, zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr, führte

die Verkehrspolizeiinspektion an der Bundesautobahn 8 auf dem Parkplatz

Birkenwäldle eine Abfalltransportkontrolle durch. Im Fokus stand hierbei die

Überwachung von nationalen und internationalen Abfallverbringungen und die

Einhaltung der abfallrechtlichen Bestimmungen.

Bei den 31 kontrollierten Transportern wurden insgesamt 17 Verstöße

festgestellt. Neben mangelnden Kennzeichnungen und Papieren rückten vor allem

die Ladungssicherung und eine Überladung in den Fokus der Beamten. So musste

zwei Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt werden. Ein mit Plastikabfällen

beladener Sattelzug wurde dazu angehalten Nachbesserungsarbeiten vorzunehmen.

Ein weiterer Transporter wurde aufgrund technischer Mängel und einer Überladung

gestoppt.

Karlsruhe – Die Prävention informiert: Jugendschutz in der Faschingszeit

Karlsruhe (ots) – Das Polizeipräsidium Karlsruhe informiert: „Fasching, Fasnet,

Fasnacht! Und wo bleibt der Jugendschutz?“ Egal wie man es nun nennen mag, der

Höhepunkt der fünften Jahreszeit steht unmittelbar bevor.

Viele Menschen schlüpfen während dieser Zeit nicht nur mittels Verkleidung in

eine andere Rolle, sondern verhalten sich auch vollkommen anders als sonst.

Nicht selten schlagen sie dabei auch über die Stränge. Regeln, die normalerweise

eingehalten werden, geraten in Vergessenheit oder gelten in dieser Zeit nicht…

und „schließlich gehören Alkohol und Zigaretten zum Feiern dazu. Ohne die geht

doch nichts“, so zumindest die Meinung mancher Narren.

Aber Achtung:

Für Kinder und Jugendliche gelten auch und gerade während der fünften Jahreszeit

die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. Veranstalter von Festen und Umzügen,

Zünfte, Vereine und besonders auch Eltern tragen die Verantwortung dafür, dass

die Vorgaben des Jugenschutzgesetzes bei den verschiedenen

Faschingsveranstaltungen eingehalten werden.

Informationen für Festveranstalter gibt es unter www.polizei-beratung.de Zudem

wird eine Checkliste zum Thema Jugendschutz auf der genannten Internetseite zur

Verfügung gestellt.

Hier einige praktische Tipps für den Veranstalter:

Ø Farbige Stempel oder Bänder am Handgelenk für die unterschiedlichen

Altersgruppen erleichtern die Kontrolle beim Einlass sowie bei der

Getränkeausgabe. Ø Keine Jugendlichen beim Getränkeverkauf oder an der Theke

einsetzen. Ø Beim Einlass auf mitgebrachte Alkoholika achten. Ø Bei Umzügen

keinen Alkohol verteilen.

Weitere Tipps rund um das Thema Jugendschutz sowie Hinweise zu verschiedenen

Programmen und Bezugsquellen von Medien (z.B. Flyer, Plakate) finden sie auf

folgenden Internetseiten:

https://lebenpur.landkreis-karlsruhe.de/Home

http://www.karlsruhe.de/bildung-soziales

Hinweis:

Jugendschutzteams der Stadt Karlsruhe sowie des Landratsamt Karlsruhe werden bei

verschiedenen Veranstaltungen in der Region zum Einsatz kommen. Diese greifen

ein, wenn erkennbar alkoholisierte Jugendliche an den Veranstaltungen

teilnehmen. Außerdem werden Jugendliche gezielt und präventiv auf den Konsum von

Alkohol angesprochen. Die Jugendschutzteams bestehen aus Vertretern der Jugend-

und Sozialbehörden, Rettungskräften sowie der Polizei.

Ihre Polizei wünscht Ihnen eine schöne fünfte Jahreszeit!!!! Und immer daran

denken: Maßvoller und vernünftiger Umgang mit Alkohol zahlt sich aus.

Gerne geben Ihnen auch die Mitarbeiter der Prävention des Polizeipräsidiums

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-1201 Auskunft.

https://ppkarlsruhe.polizei-bw.de/praevention/

Karlsruhe – Radverkehrssicherheit im Blick

Karlsruhe (ots) – Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss gut sehen und gut

gesehen werden. Schlechte Sicht besteht nicht nur bei Dunkelheit, Dämmerung,

Nebel, Schneefall oder Regen. Auch wenn die Sonne tief steht, erhöht sich das

Unfallrisiko. Vor allem Fußgänger und Radfahrer werden in der dunklen Jahreszeit

leicht übersehen.

Um die Sicherheit im Straßenverkehr für die Karlsruher Fahrradfahrer zu erhöhen,

haben die Innenstadtreviere des Polizeipräsidiums Karlsruhe in den vergangenen

drei Wochen 21 Kontrollstellen mit dem Schwerpunkt Radverkehrssicherheit

durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk haben die Polizisten hierbei auf die

lichttechnischen Einrichtungen der Fahrräder gelegt. Nicht selten sind Mängel an

der Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit mitursächlich für Verkehrsunfälle.

Im Ergebnis wurden bei den Kontrollaktionen 99 Verstöße von Fahrradfahrern

festgestellt, davon 18 aufgrund mangelnder oder nicht vorhandener Beleuchtung.

Zudem ahndeten die Polizeibeamten 107 Verstöße von Kraftfahrzeugführern. Bei der

überwiegenden Mehrheit der Kontrollierten gab es jedoch erfreulicherweise keinen

Anlass zu Beanstandungen.

Um Unfälle aufgrund schlechter Sicht zu vermeiden, rät die Polizei:

Alle Verkehrsteilnehmer sollten gerade in der dunklen Jahreszeit

auf vorausschauendes und gefahrenbewusstes Verhalten achten.

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit unbedingt den jeweiligen

Bedingungen an.

auf vorausschauendes und gefahrenbewusstes Verhalten achten. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit unbedingt den jeweiligen Bedingungen an. Fahren Sie ein verkehrssicheres Fahrrad (inkl. Beleuchtung und

Reflektoren).Kontrollieren Sie die Funktionalität regelmäßig und

halten Sie die Einrichtungen sauber, damit sie optimal wirken

können.

Reflektoren).Kontrollieren Sie die Funktionalität regelmäßig und halten Sie die Einrichtungen sauber, damit sie optimal wirken können. Nutzen Sie reflektierende Bekleidung und Accessoires.

Kraichtal – Einbruch in Wohnhaus in Unteröwisheim

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte drangen am Donnerstagabend zwischen 17:15

Uhr und 18:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in Kraichtal-Unteröwisheim ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter die Terrassentür auf, um

ins Innere des in der Martin-Luther-Straße gelegenen Hauses zu gelangen. Auf

ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher ein Zimmer und

nahmen Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro an sich. Vermutlich wurden die

Diebe bei der weiteren Tatausführung durch einen Anwohner gestört und flüchteten

anschließend unerkannt mit dem Diebesgut. Die Höhe des entstandenen Sachschadens

ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Rufnummer 07253 80260 in Verbindung zu

setzen.

Forst – Unfall zwischen Lkw und Linienbus

Karlsruhe (ots) – Drei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls

zwischen einem Lkw und einem Linienbus auf der Landesstraße 556 im Bereich der

Tank- und Rastanlage Bruchsal am Freitagvormittag.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 42-jähriger Lkw-Fahrer kurz nach

11:00 Uhr von der Raststätte aus auf die L556 ein und übersah hierbei einen in

Richtung Forst fahrenden Linienbus. Bei der anschließenden Kollision wurden in

dem Omnibus zwei Fahrgäste durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt und

auch der Fahrer des Busses verletzte sich leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus

war jedoch nicht erforderlich.

Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren

fünfstelligen Eurobereich. Trotz der teils großflächigen Beschädigungen blieben

beide Fahrzeuge fahrbereit. Gegen den Lkw-Fahrer, der unverletzt blieb, wurde

ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und

eine Sicherheitsleistung erhoben.

Karlsruhe – Einbrecher steigen in WGs ein

Karlsruhe (ots) – Nach Einbrüchen in gleich zwei Wohngemeinschaften in der

Karlsruher Nordstadt im Laufe des Donnerstags sucht die Polizei nun nach

möglichen Zeugen.

Die beiden Taten ereigneten sich ersten Erkenntnissen zufolge in den

Nachmittags- und Abendstunden in zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern in der

Von-Beck-Straße. In eines der Objekte stiegen die unbekannten Täter mutmaßlich

über ein gekipptes Fenster ein und durchsuchten im Anschluss mehrere Zimmer der

dort befindlichen Wohngemeinschaft. In das Nachbargebäude verschafften sich die

Einbrecher nach derzeitigem Ermittlungsstand durch Aufhebeln eines Fensters

Zutritt. Auch dort wurden die Zimmer nach Wertgegenständen abgesucht. Der

entstandene Diebstahlschaden kann bislang nicht genauer beziffert werden.

Ob ein Zusammenhang zwischen den genannten Taten besteht ist Gegenstand der

laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter 0721

666-3311 an das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zu wenden.

Philippsburg – Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B35

Karlsruhe (ots) – Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignete

sich am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 35 zwischen Rheinsheim und

Graben-Neudorf.

Aufgrund von Gehölzarbeiten auf Höhe Huttenheim war zum Unfallzeitpunkt nur ein

Fahrstreifen der Bundesstraße befahrbar und eine mobile Ampelanlage in Betrieb.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wartete ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer gegen

09:40 Uhr bei Rotlicht an der Behelfsampel, während hinter ihm eine 20-jährige

BMW-Fahrerin ebenfalls langsam heranfuhr. Aus bislang unbekannter Ursache

übersah eine 21-Jährige wohl das vor ihr abbremsende Fahrzeug und fuhr mit ihrem

Transporter auf den BMW der 20-Jährigen auf. Dieser wurde durch die Wucht des

Aufpralls auf den Mercedes des 42-Jährigen geschoben und kam auf dem

Beschleunigungsstreifen der Gegenfahrbahn vor einem weiteren Verkehrsteilnehmer

zum Stehen. Anschließend kollidierte dann auch der Kleintransporter der

21-jährigen Unfallverursacherin mit dem Mercedes.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die Unfallverursacherin schwere Verletzungen zu,

die BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Frauen wurden mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise in beide Richtungen

gesperrt.

Gegen 13:30 Uhr konnte die Strecke nach Bergung der Unfallfahrzeuge und

Reinigung der Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Bruchsal – Verdacht auf Giftköder – Polizei bittet Hundebesitzer um besondere Aufmerksamkeit

Karlsruhe (ots) – Bereits am Dienstag meldete sich eine Hundebesitzerin aus

Büchenau bei der Polizei, nachdem ihr Hund mit Vergiftungserscheinungen in einer

Tierklinik behandelt werden musste. Es ist nicht auszuschließen, dass das Tier

am Vorabend im Bereich der Feldwege zwischen Büchenau und den Baggerseen Alte

Allmend / Metzgerallmend einen ausgelegten Giftköder aufgenommen hatte.

Aus aktuellem Anlass bittet die Polizei alle Hundebesitzer, im Bereich der

Spazierwege um Büchenau besonders aufmerksam darauf zu achten, was ihre Tiere

fressen. Sollte bei ihren Hunden nach der Aufnahme von unbekannter Nahrung

tierärztliche Behandlung wegen Vergiftungserscheinungen nötig werden, wird um

Mitteilung an das Polizeirevier Bruchsal unter der Rufnummer 07251 726-0

gebeten.

Ettlingen – Drei Leichtverletzte nach Rotlichtverstoß

Karlsruhe (ots) – Drei Leichtverletze und ein Gesamtschaden von rund 18.000 Euro

waren am Donnerstagabend die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 3

an der Autobahnanschlussstelle Karlsruhe-Süd.

Nach den ersten Erkenntnissen der Unfallaufnahme überfuhr eine 49-jährige

Nissan-Fahrerin gegen 21:45 Uhr das für sie geltende Rotlicht und stieß

daraufhin frontal mit einem kreuzenden Mercedes zusammen. Durch die Wucht der

Kollision drehte sich der Mercedes um 180 Grad und kam nach rund 25 Metern zum

Stehen.

Die beiden Fahrzeugführer sowie der Beifahrer im Mercedes kamen mit leichten

Verletzungen davon. Die Unfallfahrzeuge wurden mit Totalschäden abgeschleppt.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn nach Bergung der

Fahrzeuge aufwendig gereinigt werden.

Karlsruhe – 52-jähriger aus Karlsruhe vermisst – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Seit Samstag, 28.01.2023, wird der 52-jährige Meiko H.

vermisst. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich derzeit noch im Stadtgebiet

Karlsruhe aufhält. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich auf Grund

einer Erkrankung in einer hilflosen Lage befindet.

Angehörige halten es für wahrscheinlich, dass sich der Vermisste im Waldgebiet

zwischen Geigersberg und Hohenwettersbach aufhält. Eine Nachsuche am Donnerstag

den 02.02.2023 unter Einsatz eines Polizeihubschraubers verlief ohne Erfolg.

Ebenso führten alle weiteren Ermittlungen des zuständigen Fachdezernats der

Kriminalpolizei bisher zu keinen weiteren Erkenntnissen.

Der Vermisste ist 179 cm groß und von schlanker Statur. Er trägt sein

dunkelblondes Haar kurz und zerzaust.

Ein Foto des gesuchten Mannes ist unter folgendem Link zu finden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-2/

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

Waldbronn – Verkehrsunfall endet glimpflich

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen zog sich ein 39-jähriger Mann zu, als er

am Donnerstagnachmittag kurz vor Waldbronn-Reichenbach die Kontrolle über seinen

PKW verlor und eine Böschung herabstürzte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 39-jährige Fahrer gegen 14:05 Uhr die

Gisela-und-Hans-Ruland-Straße, als er kurz vor der Einmündung zur Pforzheimer

Straße plötzlich Kreislaufprobleme bekam. In der Folge kam er mit seinem Mazda

von der Straße ab, überfuhr mehrere Verkehrsschilder und stürzte dann eine rund

20 Meter tiefe Böschung hinunter. Dabei überschlug sich sein Fahrzeug. Eine

hinzugeeilte Passantin eilte dem Fahrer zu Hilfe und alarmierte die Polizei.

Wenig später konnte der 39-Jährige von den eingetroffenen Polizisten aus seinem

Fahrzeug geborgen werden. Nach ersten Untersuchungen durch den Rettungsdienst

wurde der Unfallfahrer zu weiteren Abklärungen leichtverletzt in ein Krankenhaus

gebracht. Sein Fahrzeug musste mit Totalschaden von einer Fachfirma und mit

Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Waldbronn geborgen werden.