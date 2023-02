Mannheim, Friesenheimer Insel: Schwer verletzter Hund vor Tierheim angebunden – Zeugen gesucht! // Folgemeldung

Mannheim (ots) – Nachdem in der Nacht von Sonntag auf Montag eine unbekannte

Täterin oder ein unbekannter Täter einen schwer verletzten Hund an dem Zaun

eines Tierheims in der Max-Plank-Straße angebunden hat, konnten die Ermittler

der Polizeihundestaffel des Polizeipräsidiums Mannheim den Registrierungs-Chip

auslesen. Die darauf hinterlegte Registrierungsnummer lässt Rückschlüsse darauf

ziehen, dass das Tier aus einem Osteuropäischen Land stammen könnte. Es werden

weiterhin Zeugen gesucht, die rund um das Tierheim verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben oder Informationen zum Besitzer des Tieres geben können. Hinweise

hierzu nehmen die zuständigen Ermittler der Polizeihundestaffel unter der

Telefonnummer 0621/71497-250 entgegen.

(Mannheim) Senior wurde Opfer eines Taschendiebstahls

Mannheim (ots) – Donnerstagnachmittag (2. Februar) erschien ein älterer Herr auf

der Dienststelle der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof, um den Diebstahl

seines Geldbeutels anzuzeigen.

Der 86-jährige Geschädigte war in Richtung Vorplatz unterwegs. Bereits in der

Haupthalle bemerkte er, dass ihm eine unbekannte männliche Person sehr nahe kam.

Wenig später machten Passanten den Senior darauf aufmerksam, dass er bestohlen

wurde. Bei der Überprüfung stellte der Geschädigte fest, dass seine Geldbörse

fehlte. Die Tatverdächtigen waren zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr

greifbar.

Durch Videoaufzeichnungen im Mannheimer Hauptbahnhof und Aufnahmen von Zeugen,

konnte ein Tatverdächtiger festgestellt werden. Die Aufnahmen sind Gegenstand

der weiteren Ermittlungen.

Personen die Angaben zum Tatverdächtigen machen können werden gebeten, diese

unter 0721 120160 oder online auf www.bundespolizei.de mitzuteilen.

Die Bundespolizei warnt: Gerade in großen Bahnhöfen und ihren baulichen

Gegebenheiten sehen Taschendiebe ihre Tatgelegenheiten. Unbemerkt greifen sie

nach der Beute, wenn ihre Opfer abgelenkt sind. Durch die Professionalität

mancher Taschendiebe bleiben viele Taten zunächst unbemerkt.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim: 22-, 24- und 25-Jähriger wegen besonders schweren Falls des Diebstahls in Untersuchungshaft

Heidelberg-Bergheim (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden

Haftbefehle gegen drei Männer im Alter von 22, 24 und 25 Jahren erlassen, die in

der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Gaststätte eingebrochen waren.

Die Tatverdächtigen sollen gegen 3 Uhr am Freitagmorgen die Scheibe des

Küchenfensters einer Gaststätte in der Bergheimer Straße eingeschlagen haben, um

so in die Innenräume zu gelangen. Dort soll das Trio mehrere Flaschen

Spirituosen und andere Getränke sowie einen Tabletcomputer entwendet haben.

Neben einem Sachschaden von mindestens 500 Euro entstand ein Diebstahlsschaden

von knapp 700 Euro. Schließlich soll das Trio samt Beute die Gaststätte

verlassen haben, als die Alarmanlage auslöste.

Ein durch die Alarmanlage verständigter Sicherheitsdienst rief die Polizei.

Die Beamten wurden im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe

auf die drei Tatverdächtigen aufmerksam, die hierauf sofort die Flucht

ergriffen. Zwei von ihnen konnten nach kurzer Verfolgung festgenommen werden.

Der Dritte wurde wenig später am Bismarckplatz festgestellt und ebenfalls

vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Festgenommenen konnte der

Großteil des Diebesguts sichergestellt werden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm

die weiteren Ermittlungen.

Die drei Tatverdächtigen wurden am Freitagmittag der Ermittlungsrichterin beim

Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehle gegen die Drei, eröffnete sie diesen

und setzte sie in Vollzug. Anschließend wurden alle Beschuldigten in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.