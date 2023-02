Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierte Autofahrerin gefährdet Verkehrsteilnehmer – Geschädigte gesucht!

Wiesloch (ots) – Am Donnerstagabend gegen 20:10 Uhr stoppte eine Polizeistreife

des Polizeireviers Wiesloch eine alkoholisierte 46-jährige Autofahrerin, welche

weitere Verkehrsteilnehmer massiv gefährdete. Eine Zeugin verständigte die

Einsatzkräfte, da sie die auffällige Fahrweise der Frau über eine längere

Strecke beobachten konnte. Sie stoppte an grünen Ampeln, fuhr mit extrem

verminderter Geschwindigkeit und war nicht mehr in der Lage, ihren Chevrolet auf

deren Spur zu halten. In der Wieslocher Straße kam die Frau dann so weit auf die

Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender unbekannter Audi-Fahrer auf den Gehweg

ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Anschließend parkte sie auf

dem Parkplatz eines Supermarktes. Dort konnte sie von dem alarmierten

Streifenteam einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte

den ersten Eindruck der Beamten. Die Frau hatte einen Wert von 1,54 Promille,

weshalb ihr auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen wurde. Nachdem die

polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durfte sie gehen. Der Führerschein wurde

beschlagnahmt. Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun den geschädigten Audi-Fahrer

und bittet diesen, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sportschuhe geraubt – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr trafen zwei

Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren in der Weinheimer Fußgängerzone auf

eine mehrköpfige Personengruppe aus jungen Männern. Nachdem die Personen

miteinander ins Gespräch gekommen und auf einem Parkplatz im Bereich des

Schlossergäßchens angekommen waren, begann ein Verdächtiger der Gruppierung den

14-Jährigen zu stoßen. Danach entriss der Unbekannte dem zu Boden gefallenen

Jugendlichen die Sportschuhe und flüchtete. Der Wert der Sportschuhe liegt bei

150 Euro. Der 14-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Die später

informierte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung keine verdächtigen Personen

mehr feststellen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 14-16 Jahre, 170cm groß,

schwarze gelockte Haare am Oberkopf, seitlich kurzer Haarschnitt, schwarzer

Pullover mit braunen Streifen an den Ärmeln. Die Spezialistinnen und

Spezialisten für jugendspezifische Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg haben die Ermittlungen wegen Verdacht des Raubes übernommen. Zeugen,

welche die Situation beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können,

werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Wiesloch, Schatthausen, Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierer festgenommen – Weitere Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstagnachmittag

gegen 16:15 Uhr einen jungen Mann der gerade dabei war mit einer Sprühdose

verschiedenste Objekte im Bereich der Hohenhardter Straße zu besprühen. In der

eingeleiteten Fahndung wurden Beamten des Polizeireviers Wiesloch auf den

Schmierfinken an einer Scheune neben dem Radweg aufmerksam. Er wurde gleich

darauf auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Bei der anschließenden

Kontrolle wurde neben der Sprühschablone auch eine Spraydose sichergestellt. Der

15-Jährige wurde im Anschluss den Erziehungsberechtigten überstellt. Er sieht

nun einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung entgegen.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen,

die den jungen Mann bei Farbschmierereien beobachteten. Insbesondere im Bereich

Wiesloch Baiertal und Schatthausen in Nähe zur Hohenhardter Straße und entlang

des Radwegs.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf Hauptstraße, PM Nr.2

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach einem Verkehrsunfall in der

Hauptstraße wurde die Sperrung um 10.30 Uhr aufgehoben. Gegen 9.45 Uhr kam es im

Kreuzungsbereich der Haupt- und Karl-Wilhelmi-Straße zu einem Zusammenstoß

zweier Pkw. Derzeit ist von einer Vorfahrtsmissachtung auszugehen. Eine

medizinische Versorgung der Beteiligten ergab, dass diese durch den Zusammenstoß

nicht verletzt wurden. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen

übernommen.