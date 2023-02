Heidelberg-Pfaffengrund: „LEGO“-Feuerwehrfahrzeug bei Einbruch entwendet – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Im Tatzeitraum von Mittwochabend, gegen 22:00 Uhr und

Donnerstagmorgen, gegen 06:30 Uhr verschaffte sich eine derzeit noch unbekannte

Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk im Kranichweg und entwendete ein

„LEGO“-Feuerwehrauto im Wert von etwa 2.500 Euro. Der oder die Täter warfen eine

Scheibe des Ladens ein und konnte so an das dort ausgestellte Sammlerstück

gelangen.

Da lediglich das Modellauto entwendet wurde, ist davon auszugehen, dass die

Täterschaft über dessen Wert Bescheid wussten. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd

sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet

diese, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Weststadt: Zeugen eines Verkehrsunfalls gesucht

Heidelberg (ots) – Am späten Donnerstagabend kam es auf der Lessingstraße zu

einem Verkehrsunfall zwischen einem grauen Golf und einem roten Mercedes – die

Beteiligten schildern den Unfallhergang jedoch unterschiedlich. Bei einem

Fahrstreifenwechsel gegen 21.30 Uhr auf der Montpellierbrücke soll zwischen den

beiden Autos zum Zusammenstoß gekommen sein. Verletzt wurde keiner der

Beteiligten. Bei der anschließenden Unfallaufnahme machten diese jedoch

gegensätzliche Angaben, weshalb das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nun Zeugen

sucht. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 18570 zu melden.

Heidelberg, Röntgenstraße: Verkehrsunfall auf Klinikgelände

Heidelberg (ots) – Heute Morgen, gegen 07.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer

Klinik in der Röntgenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer

durchbrach die an einem Parkplatz befindliche Schranke und fuhr auf zwei dort

geparkte Fahrzeuge auf. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden

hierbei verletzt und befinden sich derzeit in einem Krankenhaus zur weiteren

medizinischen Versorgung. Über die Schwere der Verletzung ist bislang nichts

bekannnt. Der Unfallschaden an den Fahrzeugen und an der Schranke belaufen sich

auf mehrere tausend Euro im 5-Stelligen Bereich. Der Verkehrsdienst der

Verkehrspolizeiinspektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Heidelberg: 38 Jahre alter Mann wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg und Sinsheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

38-jährigen Mann erlassen, der am Dienstag zunächst in Sinsheim und später in

Heidelberg-Wieblingen gemeinsam mit drei weiteren, bislang unbekannten

Tatverdächtigen gewerbsmäßig Ladendiebstähle aus Baumärkten begangen haben soll.

Zunächst soll das Quartett am 31.01.23 gegen 15 Uhr einen Baumarkt in Sinsheim

aufgesucht und dort Leuchten im Wert von über 1200 EUR entwendet haben.

Am selben Tag gegen 16 Uhr sollen sich die vier Tatverdächtigen in die Räume

eines Baumarktes in Heidelberg-Wieblingen begeben und ebenfalls Leuchten im

Gesamtwert von über 1900 EUR entwendet haben. Hiernach sollen die

Tatverdächtigen den Baumarkt samt der eingesteckten Beute verlassen haben.

Der Ladendetektiv des Baumarktes wurde auf die Personengruppe aufmerksam,

bemerkte den Diebstahl und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der

Beamten flüchteten drei Tatverdächtige. Der 38-jährige konnte auf dem Parkplatz

des Baumarktes festgenommen werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde daraufhin beim Amtsgericht

Heidelberg Haftbefehl gegen den 38-jährigen beantragt. Am 01.02.23 wurde der

Beschuldigte der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt.

Diese erließ den Haftbefehl, eröffnete ihn dem Beschuldigten und setzte ihn

antragsgemäß in Vollzug. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers

Heidelberg-Süd dauern an.