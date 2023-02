Einbruch in Netto Filiale

Am Morgen des 03.02.2023 kam es gegen 00:40 Uhr zu einem Einbruch in die Netto-Filiale in Göllheim. Bei Eintreffen der Polizei waren keine Täter mehr vor Ort. Der oder die unbekannten Täter hatten augenscheinlich Ziegel auf dem Dach gelöst und sich durch das so entstandene Loch Zutritt zu den Büroräumen verschafft. Der dort befindliche Tresor wurde nach jetzigem Ermittlungsstand jedoch nicht angegangen. Vermutlich hatten die Täter versucht, ebenfalls über die Decke in den Verkaufsraum zu gelangen, was misslang. Nach der Spurenlage wurden die Räumlichkeiten augenscheinlich nicht betreten, es wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten im Anschluss unerkannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352/911-2700 in Verbindung zu setzen.

Suche nach Unfallbeteiligten nach Unfallflucht

Am Donnerstag, den 02.02.2023 wird gegen 18:15 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer beobachtet, wie ein vorausfahrendes blaues Fahrzeug den Außenspiegel eines geparkten PKW touchierte und hierbei wahrscheinlich beschädigte. Das unfallverursachende Fahrzeug kann im Nachgang durch die Polizei in Kirchheimbolanden angehalten und kontrolliert werden. Hier können frische Unfallspuren festgestellt werden. Der Unfallort ist bisher nicht genau positioniert, muss sich wahrscheinlich auf der Stecke zwischen Grünstadt und Kirchheimbolanden, also in Ebertsheim oder Mertesheim ereignet haben. Ein beschädigter PKW konnte nicht mehr aufgefunden werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352/9112700 in Verbindung zu setzen.

Wer hat den blauen Audi beschädigt

Meisenheim (ots) – Unbekannter PKW-Fahrer verursacht Schaden und fährt einfach

weg. Am Mittwochabend stellte der Fahrer eines Audi A 4 sein Fahrzeug in der

Amtsgasse ab. Am Donnerstagmittag bemerkte er einen frischen Unfallschaden am

hinteren linken Radlauf. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der

Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

|pilek

