Sachbeschädigung in der Paul-Ehrlich-Straße

Kaiserslautern (ots) – Eine Sachbeschädigung ist der Polizei am

Donnerstagvormittag aus der Paul-Ehrlich-Straße gemeldet worden. Nach Angaben

mehrere Zeugen hatte ein Mann dort gegen ein Hinweisschild der Uni KL getreten

und dieses beschädigt. Zusätzlich hatte er gegen zwei geparkte Pkw getreten.

Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter. Eine Zeugin konnte ein Bild

von ihm fertigen. Mit diesem haben Polizeibeamte den Mann am Freitagmorgen in

der Trippstadter-Straße wiedererkannt und ihn einer Kontrolle unterzogen. Die

Sachbeschädigung gab der 27-Jährige sofort zu. Er wurde mit zur Dienststelle

genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Er erhält eine Anzeige wegen

Sachbeschädigung. |elz

Auspuffanlage eines Lkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – In der Straße „Flickerstal“ haben Diebe am späten

Mittwochabend die Auspuffanlage eines Lastwagens gestohlen. Den entstandenen

Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro. Die Täter machten sich

gegen 22 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen. Sie durchtrennten Schläuche,

Abdeckungen und montierten die Auspuffanlage ab. Mit ihrer Beute machten sich

die Täter unerkannt davon. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und fragt:

Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen?

Wo wird eine gebrauchte Auspuffanlage eines Mercedes-Benz Antos 963-0-A zum Kauf

angeboten? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer

0631 369 2150 entgegen. |erf

Haftbefehl abgewendet und neuen Ärger eingehandelt

Kaiserslautern (ots) – Um einen Haftbefehl zu vollstrecken, sind Polizeibeamte

am Donnerstagabend zu einer Wohnung in der Innenstadt ausgerückt. Der 28-Jährige

war wegen nicht gezahlter Geldstrafen zu einer Freiheitsstrafe von vier Tagen

verurteilt worden. Der Mann kam gerade mit einem Auto an der Wohnung an, als die

Beamten dort eintrafen. Nachdem ihm der Haftbefehl erläutert wurde, bezahlte ein

Verwandter den offenen Betrag vor Ort. Leider handelte sich der 28-Jährige

direkt neuen Ärger ein. Bei der Überprüfung seiner Daten, wurde bekannt, dass er

seit 2015 keinen Führerschein mehr besitzt. Da er aber offensichtlich ein

Fahrzeug führte, kommt auf ihn jetzt eine Anzeige wegen Fahrens ohne

Führerschein zu. |elz

Verkehrsgefährdendes Fahrmanöver

Kaiserslautern – Heidelberg (ots) – Während einer Streifenfahrt über die

Autobahn 6 ist Polizeibeamten am späten Donnerstagabend die Fahrerin eines roten

Opel Adam aufgefallen. Die 27-Jährige war auf der mittleren der drei Fahrspuren

in Richtung Saarbrücken unterwegs, als sie abrupt bis zum Stillstand abbremste.

Ein hinter ihr fahrender Lkw konnte nur noch knapp eine Kollision verhindern. Im

Anschluss hielt die Frau kurz auf dem Standstreifen und fuhr dann weiter. Die

Beamten stoppten die Fahrerin und unterzogen sie einer Verkehrskontrolle. Dabei

verhielt sich die 27-Jährige psychisch auffällig, weshalb die Polizisten sie in

ein Krankenhaus begleiteten. Wegen des Fahrmanövers ermittelt die Polizei und

wirft der Frau einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Die

Beamten suchen deshalb den Lkw-Fahrer, der hinter dem roten Opel Adam auf der A6

unterwegs war. Er ist ein wichtiger Zeuge. Ebenfalls sucht die Polizei Zeugen

und/oder Geschädigte, die von der Opel-Fahrerin zwischen Heidelberg und

Kaiserslautern gefährdet worden sein könnten. Möglicherweise fiel der rote

Kleinwagen auch andernorts oder auf der A63 auf. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 396-2150

entgegen. |elz

Böller im Schulbus gezündet

Kaiserslautern (ots) – Drei Jugendliche haben am Donnerstag in einem Schulbus

Böller gezündet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang ein Mädchen, das

möglicherweise verletzt wurde, und bittet um Hinweise. Das Trio im Alter von 13

bis 15 Jahren warf die Feuerwerkskörper zunächst aus dem Fenster des fahrenden

Busses. Im Bereich des Philipp-Mees-Platzes zündete einer der drei einen

weiteren Böller und warf ihn in den komplett gefüllten Bus. Einige der Fahrgäste

stiegen daraufhin aus, unter anderem ein Mädchen, das zuvor „Aua“ gerufen habe.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die junge Frau durch den Böller verletzt

wurde. Zeugen, die Hinweise zu der Schülerin geben können, beziehungsweise

Personen, die verletzt wurden oder sonst Angaben zu dem Vorfall machen können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 0 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. Die Beamten des Haus des Jugendrechts

ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. |erf

Wand mit Graffiti beschmiert

Kaiserslautern (ots) – Eine Sachbeschädigung in der Eierstraße ist der Polizei

am Donnerstagabend gemeldet worden. Eine Zeugin hatte gegen 18:30 Uhr eine

Gruppe von drei Personen beobachtet, die eine Mauer am Spielplatz mit Graffiti

besprühten. Beim Eintreffen der Streife flüchteten die Jugendlichen in

unterschiedliche Richtungen. Sie konnten nicht mehr angetroffen werden. Am

Tatort fanden die Beamten eine Dose mit Lachgas, die offensichtlich von den

Tätern zurückgelassen wurde. Diese wurde sichergestellt. Von der Tätergruppe ist

derzeit lediglich bekannt, dass es sich um drei Jugendliche oder junge Männer

gehandelt hat. Alle trugen dunkle Kleidung. Einer der Beteiligten hat eine

auffällige, helle Lockenfrisur. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion

Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |elz

Betrug: Angebliche Tochter fordert Geld

Kaiserslautern (ots) – Angeblich hatte ihre Tochter eine neue Handynummer, in

einer Textnachricht forderte sie mehr als 1.700 Euro für ein Smartphone und

einen Laptop. Weil die Mutter von der Echtheit der Nachricht ausging, tat sie

ihrer Tochter am Dienstag den Gefallen und beglich die Rechnung. Weil die junge

Frau tatsächlich so eine Anschaffung plante, schöpfte die Mutter zunächst keinen

Verdacht. Erst als die Nachrichten ihrer vermeintlichen Tochter „komisch“

wurden, kamen der 71-Jährigen Zweifel. Sie wandte sich an einen Angehörigen, der

die Betrugsmasche sofort erkannte. Die Seniorin war auf Kriminelle

hereingefallen. |erf

Einbruch in Büroräume

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben in der Vogelwoogstraße bei einem

Einbruch einen Schaden von mindestens 2.500 Euro hinterlassen. Die Täter drangen

zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in das Gebäude ein. Gewaltsam

brachen sie zunächst eine Glastür auf, und dann vermutlich mit einem

Winkelschleifer eine Bürotür. In den Büroräumen machten sie sich an Schränken

und Rollcontainern zu schaffen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fanden

die Diebe offensichtlich nichts, was für sie von Wert war – ohne Beute machten

sich die Täter auf und davon. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die

Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Heuballenbrand

Steinwenden (ots) – Auf einem freien Feld zwischen Kottweiler-Schwanden und

Steinwenden brennen 70 Heuballen nieder. Es entstand ein Schaden von ca. 3000

Euro. Die Ursache des Brandes ist bisher nicht geklärt. Zu diesem

Schadensereignis kam es am 02.02.2023, gegen 15 Uhr. Der Geschädigte alarmierte

nach einem Zeugenhinweis die Feuerwehr. Diese ließen die Ballen kontrolliert

abbrennen. Personen kamen nicht zu schaden.|pilan-gräber