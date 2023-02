Autofahrer unter Drogeneinfluss

Die Beamten der Polizei Eschwege haben am Freitagmorgen einen Autofahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Gegen 10.50 Uhr unterzogen die Eschweger Beamten dem Fahrer in der Bahnhofstraße in Wanfried eine Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrolle stellten sich dann Anzeichen für den Konsum von Rauschmitteln ein, die sich in einem Drogenvortest bestätigten, der positiv hinsichtlich der Substanz THC (Cannabis) verlief. Daraufhin wurde dem Fahrer, bei dem es sich um einen 20-Jährigen aus der Gemeinde Meißner handelte, die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen musste sich der 20-Jährige dann auch einer Blutentnahme unterziehen. Zum einen muss sich der junge Mann nun für seine Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Dazu kommen außerdem Ermittlungen wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen.

Wildunfall 1

Um 21:35 Uhr am Donnerstagabend befuhr ein 53-Jähriger aus Wanfried die B 249 von Frieda in Richtung Schwebda mit seinem PKW. Auf besagter Strecke kreuzte plötzlich ein von rechts nach links kommender Hase die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht rechtzeitig abbremsen und erfasste das Tier. Es wurde keine Person verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Wildunfall 2

Um 6:00 Uhr am Donnerstagmorgen befuhr ein 63-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem PKW die L 3240 von Kammerbach in Richtung Oberrieden. In Höhe Stationskilometer 3,8 überquerte ein von rechts kommendes Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenprall und das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 EUR.

Wildunfall 3

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich zudem am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr auf der B 249 zwischen Wanfried und Eschwege. Eine 45-jährige Autofahrerin aus dem Südeichsfeld erfasste in der Gemarkung von Meinhard-Frieda ein Reh, welches an der Unfallstelle verendete. Am Auto der Frau entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Angezeigt wurde am Donnerstag den 02.02.2023 der Diebstahl eines Mountainbikes, welches zwischen dem 30.01.2023, 19:00 Uhr und dem 31.01.2023, 6:00 Uhr aus dem Carport eines Privatgrundstückes in der Dietrich-von-Scharfenberg-Straße in Wanfried entwendet wurde. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke „Haibike“ in neon-gelber/schwarzer Rahmenfarbe im Wert von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 4000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Straße „In der Werraaue“ in Wanfried ist ein weißer VW Touareg beschädigt worden. Ereignet hat sich der Vorfall offenbar schon letzte Woche Donnerstag (26.01.2023) gegen 17.30 Uhr. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das geparkte Fahrzeug vmtl. beim Ein-bzw. Ausparken an der hinter Stoßstange und am rechten Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt genommen; 34-Jährige leicht verletzt

Am Donnerstagabend befuhr ein 83-Jähriger aus Lichtenau gegen 18.30 Uhr mit seinem PKW in Hessisch Lichtenau die Poststraße aus Richtung Desseler Straße kommend, in Richtung Ottilienstraße. Eine 34-jährige Autofahrerin aus Lohfelden befuhr zur gleichen Zeit mit ihrem PKW die Biegenstraße aus Richtung Heinrichstraße kommend, in Richtung Leipziger Straße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Poststraße/Ecke Biegenstraße missachtete der 83-Jährige dann die Vorfahrt der von rechts kommenden 34-Jährigen, wodurch es letztlich zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall entstand Sachschaden an beiden PKW in noch unbekannter Höhe. Die 34-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß zudem leicht verletzt.

Polizei Sontra

Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab; 3 Personen leicht verletzt

Um 23:24 am Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Gemarkung Bernerburg. Ein 44-Jähriger aus Eschwege befuhr die B 27 von Cornberg kommend in Richtung Berneburg. Etwa 1,4 Kilometer vor der Ortslage von Berneburg kam der 44-Jährige aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Der Autofahrer wurde zudem leicht verletzt und erlitt Prellungen, ebenso seine zwei 28 und 39 Jahre alten Mitfahrer. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 5000 EUR, das beschädigte Schild wurde mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten des Fahrzeugs musste die Unfallstelle auf der B 27 zeitweilig komplett gesperrt werden.