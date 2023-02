Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (01.02.), in der Zeit von 7:30 Uhr bis 13 Uhr, parkte ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld seinen blauen Audi A5 auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Klinikums am Wendeberg. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er am vorderen linken Kotflügel eine Delle und einen Lackschaden fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien als Unfallbeteiligter abzugeben. Die Schadenhöhe beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Beschilderung beschädigt – Zeugen gesucht

Neuenstein. Am Donnerstag (02.02.), in der Zeit von 17:45 Uhr bis 22 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Beschilderung, welche sich auf der Verkehrsinsel im Einmündungsbereich der Straße „Im Biegen“ befindet. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw-Fahrerin tödlich verletzt

Rasdorf. Am Freitagmorgen (03.02.), gegen 7.30 Uhr, kam es auf der B 84 zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Die 57 Jahre alte Fahrerin eines Pkws des Herstellers Susuki war nach derzeitigen Erkenntnissen auf der Bundestraße von Neuwirtshaus nach Rasdorf unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Lkw die Straße in entgegengesetzter Richtung. Auf gerader Strecke kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur frontalen Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die Pkw-Fahrerin aus dem Wartburgkreis eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist die Bundesstraße voll gesperrt und der Verkehr wird über Großentaft umgeleitet.

Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 60.000 Euro.

Diebstahl

Lauterbach. Aus den Räumlichkeiten einer Schule in der Straße „An der Wascherde“ stahlen Unbekannte am Donnerstagabend (02.02.), zwischen 17.30 Uhr und 23.20 Uhr, eine Hobelmaschine des Herstellers „Abricht und Dickenhobel“. Anschließend stellten die Täter das Diebesgut im Wert von rund 5.000 Euro auf einem Feldweg unterhalb der Schule ab. Warum die Diebe die Hobelmaschine zurückließen, ist bislang unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de