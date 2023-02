Sachbeschädigung an Kindergarten,

Villmar, Peter-Paul-Straße, Samstag, 28.01.2023 bis Sonntag, 29.01.2023

(wie) Am vergangenen Wochenende kam es an einem Kindergarten in Villmar zu Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter hatten sich an dem Gebäude des Katholischen Kindergartens in der Peter-Paul-Straße zu schaffen gemacht und dabei ein Fenster eingeschlagen. Außerdem fanden sich Beschädigungen an einem Glaseinsatz an der Eingangstür zur Toilette. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei in Weilburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06471/9386-0.

Einbrecher scheitern,

Bad Camberg, Badehausweg, Donnerstag, 02.02.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 03.02.2023, 07:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte versucht in ein Bürogebäude in Bad Camberg einzubrechen. Die Polizei wurde am Freitagmorgen in den Badehausweg gerufen, da eine Mitarbeiterin des Familienzentrums Einbruchsspuren am Bürogebäude entdeckt hatte. Unbekannte Täter hatten die Seiteneingangstür des Gebäudekomplexes aufgehebelt und waren anschließend offenbar an der Zugangstür zu den Büros gescheitert. An den Türen entstand Sachschaden, die Einbrecher verschwanden ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

Diebstahl aus Garage,

Weilburg, Kruppstraße, Donnerstag, 02.02.2023, 04:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Weilburg Gegenstände aus einer Garage entwendet. Unbekannte hatten gegen 04:30 Uhr das Garagentor in der Kruppstraße geöffnet. Dies hörte in der Nacht eine Bewohnerin über der Garage, dachte sich jedoch zuerst nichts dabei. Als der Diebstahl dann am nächsten Morgen von der 65-Jährigen Besitzerin entdeckt wurde, konnte das Geräusch damit in Verbindung gebracht werden. Offenbar wurden lediglich Flaschen mit alkoholischen Getränken entwendet. Die Polizei nimmt Hinweise zu diesem Fall unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

Verletzte nach Kellerbrand,

Hünfelden-Neesbach, Taunusblick, Donnerstag, 02.02.2023, 18:55 Uhr

(wie) Am Donnerstagabend hat es im Keller eines Wohnhauses in Neesbach gebrannt, zwei Bewohner wurden bei Löschversuchen verletzt. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 18:55 Uhr in die Straße „Taunusblick“ gerufen, da sich eine Küchenzeile in einem Keller eines Einfamilienhauses entzündet hatte. Erste Löschversuche der Bewohner mit einer Löschdecke waren fehlgeschlagen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der Brand auch auf die Dunstabzugshaube übergegriffen, konnte dann jedoch schnell abgelöscht werden. Die beiden Bewohner wurden mit Rauchgasintoxikationen vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt, geht aber aktuell nicht von einer strafbaren Handlung aus. Das Haus wurde von der Feuerwehr gelüftet und ist weiter bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Neesbach, Kirberg, Heringen und Dauborn.

Wohnwagen auf Campingplatz aufgebrochen, Weilburg-Odersbach, Runkeler Straße, bis Donnerstag, 02.02.2023

(wie) In den letzten Wochen wurde in Weilburg in einen Wohnwagen auf einem Campingplatz eingebrochen. Ein 42-Jähriger hatte am Donnerstagabend bemerkt, dass der Wohnwagen auf dem Campingplatz an der Runkeler Straße in Odersbach aufgebrochen worden war und verständigte die Polizei. Ein Unbekannter hatte offensichtlich das Grundstück betreten und dann die Tür des fest verbauten Wohnwagens eingetreten. Ob etwas aus dem Inneren entwendet worden ist, konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt, Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegengenommen.

Nägel auf Fahrbahn – Verursacher gesucht, Limburg, Bundesstraße 8, Sonntag, 22.01.2023, 17:00 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag des vorletzten Wochenendes wurde ein Auto durch Nägel auf der Fahrbahn der B 8 bei Limburg beschädigt, die Polizei sucht den Verursacher. Ein 56-Jährige war am 22.01.2023 mit seinem Pkw auf der B 8 von Limburg in Richtung Lindenholzhausen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Lindenholzhausen fuhr er über mehrere Nägel die auf der Fahrbahn lagen, wodurch die Bereifung beschädigt wurde. Die Polizei sucht nun den Verursacher oder auch weitere Geschädigte. Möglicherweise wurden die Nägel von einer Ladefläche verloren. Hinweise erbittet die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Unfallflucht auf Parkplatz – Verursacher gesucht, Limburg, Mundipharmastraße , Montag, 30.01.2023, 16:30 Uhr

(wie) In Limburg wurde am vergangenen Montag ein Auto auf einem Parkplatz beschädigt, der Verursacher wurde beobachtet, fuhr aber einfach weiter. Eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Mundipharmastraße hatte gegen 16:30 Uhr beobachtet, wie ein schwarzer PKW in der Größe eines Audi A4 gegen einen, auf einem Behindertenparkplatz geparkten, grauen Peugeot Rifter stieß und diesen so beschädigte. Trotzdem sei der schwarze Wagen einfach weitergefahren. Bei dem Peugeot handelt es sich um ein Behindertenfahrzeug mit Ladevorrichtung für einen Rollstuhl am nun beschädigten Heck. Die Limburger Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet den Verursacher oder die Verursacherin, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 melden. Auch weitere Zeugenhinweise werden gerne entgegengenommen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Donnerstag: B 417, Höhe Hünfelden

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.