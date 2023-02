Bergstrasse

Wald-Michelbach: Kleintransporter beschädigt Zigarettenautomat/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Zwischen Donnerstagabend (02.02.), 18.00 Uhr und

Freitagmorgen (03.02.), 07.30 Uhr, wurde in der Ludwigstraße ein

Zigarettenautomat im Bereich eines Kiosks, nahe der dortigen Polizeistation,

beschädigt.

Nach ersten Ermittlungen ist vermutlich ein Kleintransporter mit dunklen

Heckscheiben rückwärts gegen den Automat gefahren. Dieser wurde durch den Unfall

aus seiner Verankerung gerissen und nach hinten umgedrückt. Es entstand ein

Schaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei

Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu melden.

Wald-Michelbach: Kontrollstelle in der Ludwigstraße / 23-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Wald-Michelbach (ots) – Beamte der Polizeistation Wald-Michelbach haben am

Donnerstagabend (02.02.) eine Kontrollstelle in der Ludwigstraße eingerichtet.

Zwischen 21.30 Uhr und 0.20 Uhr stoppten die Einsatzkräfte insgesamt 36

Fahrzeuge und stellten in einem Fall kleiner Fahrzeugmängel fest. Ansonsten

waren fast alle Verkehrsteilnehmenden vorschriftsmäßig unterwegs. Für einen 23

Jahre alten Mann war die Fahrt nach der Überprüfung jedoch ungewollt zu Ende.

Bei der Kontrolle des Mannheimers stellten die Polizisten fest, dass er nicht in

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es folgte die vorläufige Festnahme und

Untersagung der Weiterfahrt. Nicht nur er muss sich jetzt in einem Verfahren

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Auch gegen den

Halter des Wagens erstatteten die Polizeibeamten Strafanzeige wegen Zulassen des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Biblis: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Biblis (ots) – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Laufe des

Donnerstags (02.02.) hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen

übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 7.30 Uhr und

16.45 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter durch ein aufgehebeltes

Fenster ins Innere des Anwesens in der Annastraße ein. Hier durchsuchten die

Kriminellen sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten nach

bisherigen Erkenntnissen Bargeld, Schmuck und eine Armbanduhr. Mit ihrer Beute

suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten,

sich unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Unfallflucht, Einkaufszentrum Bürstadt

Bürstadt (ots) – Am Donnerstag, den 02.02.2023 zwischen 18:40 Uhr und 19:30 Uhr

kam es auf dem Parkplatz des Einkaufszentrum Bürstadt, Mainstraße 133 zu einer

Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug hat den dort abgestellten PKW

vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der beschädigte PKW stand im

genannten Unfallzeitraum zunächst vor dem Aldi Markt und später in unmittelbarer

Nähe des Geschäftes Rossmann. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf circa

1500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation

Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Navigationssystem aus Auto entwendet / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Auf bislang unbekannte Weise gelangten Kriminelle zwischen

Dienstagabend (31.1.) und Donnerstagmittag (2.2.) in einen weißen Audi im

Rehkopfweg. Die Täter montierten das Navigationssystem ab und flüchteten damit

unerkannt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Darmstadt: Rechtmäßiger Besitzer gesucht / Wer erkennt sein Eigentum wieder?

Darmstadt (ots) – Im Bereich des Hauptbahnhofs stellten Polizisten bereits am

Mittwoch, dem 05.10.2022 bei einer Kontrolle ein Bike bei einem Mann sicher, der

keinen Eigentumsnachweis dafür erbringen konnte. Seitdem sucht die Polizei nach

dem rechtmäßigen Eigentümer.

Das gelbe Fahrrad der Marke Kalkhoff, Modell Ndeavour ist mit einem schwarzen

Gepäckkorb ausgestattet.

Sollten Sie Ihr Eigentum wiedererkennen oder Hinweise auf die Eigentümer geben

können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 35) in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Darmstadt: Polizei sucht nach rechtmäßigem Besitzer eines Mountainbikes

Darmstadt (ots) – Beamte stellten bereits am Montag, dem 24.10.2022 ein rotes

Mountainbike der Marke Cube, Modell Nature an einer Straßenbahnstation in der

Frankfurter Landstraße sicher. Zwei Kriminelle versuchten zuvor das Fahrrad zu

entwenden und konnten durch die Polizisten noch vor Ort vorläufig festgenommen

werden.

Bislang hat sich der rechtmäßige Eigentümer des Bikes nicht bei der Polizei

gemeldet. Wenn Sie Ihr Eigentum wiedererkennen oder Hinweise auf den Eigentümer

geben können, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 35) in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Gem. Darmstadt, A 5: Unfallflucht mit anschließender Verfolgungsfahrt

Darmstadt (ots) – Am 03.02.2023 gegen 03:45 Uhr befand sich eine Polizeistreife

der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt

zwecks Unfallaufnahme. Während der Unfallaufnahme fuhr ein 45-jähriger

Fzg.-führer neben dem Streifenwagen in die dortige Baustelle. Er überfuhr

mehrere Warnschilder und setzte seine Fahrt fort. Die Streifenbesatzung nahm

sofort die Verfolgung des Flüchtenden auf. Die Fahrt ging weiter über die A 5,

an der Anschlussstelle Darmstadt-Griesheim verließ das Fzg. die Autobahn. In der

Anschlussstelle hielt er kurzzeitig an. Nachdem die Beamten aus dem

Streifenwagen ausgestiegen sind, fuhr das Fzg. unvermittelt weiter. Der Fahrer

versuchte mehrmals den Streifenwagen abzuschütteln, was jedoch misslang. Die

Fahrt ging weiter in Richtung Darmstadt Stadtmitte. Während der Fahrt verlor das

flüchtende Fahrzeug mehrere Fzg.-Teile und eine Reifenkarkasse. Nachdem der

Fahrer an der Einmündung in Richtung Griesheim die Kontrolle über sein stark

beschädigtes Fzg. verlor, prallte er in die linke und rechte Schutzplanke. Somit

war die Fahrt beendet. Die Polizeibeamten konnten den Fahrer vorläufig

festnehmen.

Darmstadt-Dieburg

Alsbach-Hähnlein: Einbruch in eine Gaststätte ruft Polizei auf den Plan / Wer kann Hinweise geben?

Alsbach-Hähnlein (ots) – In der Nacht zum Freitag (3.2.) gelangten Einbrecher in

eine Gaststätte im Erlenweg. Dazu beschädigten die Täter ein Fenster und

durchsuchten anschließend die Räume. Dort beschädigten die Kriminellen einen

Automaten und entwendeten Bargeld sowie mehrere Dosen Energy Drinks. Mit ihrer

Beute flüchteten die Diebe anschließend unerkannt.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 in Darmstadt ermitteln nun in der Sache und

nehmen Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Mit gestohlenem E-Roller auf der Bundesstraße 43 unterwegs/Anzeige und vorläufige Festnahme

Der Versuch eines 15-Jährigen am Donnerstagabend (03.02.), zusammen mit einem weiteren Komplizen jeweils auf Rollern vor einem Streifenteam der Rüsselsheimer Polizei zu flüchten, mündete in seiner vorläufigen Festnahme. Gegen 17.30 Uhr waren die Beamtinnen und Beamten von Zeugen auf das verdächtige Duo auf der Bundesstraße 43 aufmerksam gemacht geworden, weil die beiden dort entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren. Seinem Begleiter gelang zunächst die Flucht. Wie sich herausstellte, war der E-Roller des 15-Jährigen Mitte Januar in Frankfurt gestohlen worden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen gelang es anschließend auch den 14 alten Begleiter des Jugendlichen ausfindig zu machen. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung fanden sie bei ihm einen am Vortag in Groß-Gerau entwendeten E-Scooter sowie einen weiteren Roller, für den kein Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte. Die beiden Jugendlichen werden sich nun in Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten haben. Die Ermittlungen dauern an.

Groß-Gerau: 34-Jähriger entblößt sich vor Kind/Festnahme und Anzeige

Weil er sich gegenüber einem 11-jährigen Mädchen in der Regionalbahn entblößte, hat die Polizei am Donnerstagabend (02.02.), gegen 21.00 Uhr, einen 34 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Das Mädchen erzählte zu Hause von dem Vorfall, woraufhin die Beamten anschließend verständigt wurden.

Gemeinsam mit einer Angehörigen des Mädchens trafen die Ordnungshüter den Tatverdächtigen am Bahnhof an und nahmen ihn vorläufig fest. Dabei zeigte sich, dass er mit 1,14 Promille erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Groß-Gerau/Riedstadt: Drei Autofahrer berauscht am Steuer

Gleich dreimal hatten es Beamte der Polizeistation Groß-Gerau in der Nacht zum Freitag (03.02.) mit berauschten Autofahrern zu tun.

Bereits am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr stoppte die Polizei in der Bahnhofstraße in Riedstadt einen 32 Jahre alten Autofahrer. Ein Atemalkoholtest bei dem Wagenlenker ergab anschließend rund 0,8 Promille und es zeigten sich Anzeichen auf den vorherigen Konsum von Marihuana. Die Beamten fanden zudem wenige Gramm der Droge bei dem 32-Jährigen. Er musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei leitete Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Gegen 0.15 Uhr kontrollierte eine Streife in der Friedrich-Ebert-Straße in Groß-Gerau einen 18 Jahre alten Autofahrer. Rasch bemerkten die Beamten, dass der 18-Jährige unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Es folgten Blutentnahme und eine Anzeige.

Um kurz vor 3.30 Uhr, hielten die Streifenbeamten schließlich in der Bachgartenstraße in Groß-Gerau noch einen 25 Jahre alten Autofahrer an. Ein Drogentest reagierte auch in diesem Fall positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Odenwaldkreis

Oberzent: Passanten belästigt und Polizeibeamten attackiert – Streife nimmt 41-Jährigen fest

Eine Streife der Polizeistation Erbach hat am Donnerstagabend (02.02.) einen 41-Jährigen im Oberzenter Stadtteil Beerfelden festgenommen. Nach Aussage von Zeugen hatte der Mann vor einem Discounter in der Mümlingtalstraße Passanten unter anderem beleidigt und angegangen. Zeugen alarmierten kurz vor 18 Uhr die Polizei. Bei Ankunft der Streife verhielt sich der stark alkoholisierte Beschriebene, der aus Bad-König kommt, auch gegenüber den Beamten äußerst aggressiv. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen verletzte der 41-Jährige eine Polizisten mit einem Kopfstoß an der Oberlippe, wodurch der Beamte leicht verletzt wurde. Schließlich konnte ihn die Streife überwältigen und festnehmen. Bei der Fahrt auf die Wache beleidigte und bedrohte er das Streifenteam. Auf der Polizeistation musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Anschluss kam er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten über Nacht in eine Gewahrsamszelle. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

Erbach: Mit 1,94 Promille am Steuer – Polizeistreife nimmt alkoholisierten Fahrer vorläufig fest

Ein 42 Jahre alter Mann muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend (02.02.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss strafrechtlich verantworten. Gegen 20.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und meldete einen anderen Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 45, der in Schlangenlinien in Richtung Erbach fuhr. Im Bereich der Berliner Straße konnte eine verständigte Polizeistreife das beschriebene Fahrzeug schließlich ausmachen und anhalten. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 42-Jährigen aus Erbach, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme mit auf die Wache gebracht. Hier erstatteten die Beamten Strafanzeige und stellten seinen Führerschein sicher.