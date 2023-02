Neustadt: Stichverletzungen statt Betäubungsmittel

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am gestrigen Abend gegen 22:30 Uhr traf ein 32-jähriger Mann in einer unbeleuchteten Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs Neustadt an der Weinstraße auf zwei 18-jährige Tatverdächtige und fragte diese nach Betäubungsmittel. Beide traktierten den Beschuldigten unvermittelt mittels Schlägen und Tritten gegen Oberkörper und Kopf. Zudem wurden dem Geschädigten mittels Messer Stichverletzungen im Bereich der Beine zugefügt, wobei eine Arterie verletzt und er ins Krankenhaus verbracht werden musste.

Der Geschädigte schwebt nicht in Lebensgefahr.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Polizeifahndung wurden beide Täter vorläufig festgenommen. Das vermeintliche Tatmesser sowie Ausweisdokumente des Geschädigten konnten im Rahmen der Personendurchsuchung bei den Beschuldigten aufgefunden werden. Darüber hinaus wurde als weiteres Beweismittel eine Aufzeichnung einer Videoüberwachungskamera gesichert, welche den Tatablauf in Teilen zeigt.

Beide Täter kamen nach der richterlichen Vorführung in U-Haft. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321/854-0 oder per Email kineustadt@polizei.rlp.de, so wie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.