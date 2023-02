Versuchter Einbruchsdiebstahl in der Araltankstelle

Bellheim (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zugang in die Araltankstelle in der Zeiskamer Straße in Bellheim. Ob etwas entwendet wurde wird derzeit noch ermittelt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter Tel. 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus

Zeiskam (ots) – Nachtrag – Am Donnerstag 26.01.2023 gegen 23:43 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Zeiskam zu einer Verpuffung. Die beiden 59 und 63 Jahre alten Wohnungsinhaber erlitten hierbei Verbrennungen am Oberkörper und mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Es besteht keine Lebensgefahr. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Ersten Schätzungen zufolge, dürfte durch die Verpuffung ein Gebäudeschaden im niedrigen 5-stelligen Bereich entstanden sein. Zur Ursache der Verpuffung können derzeit keine Angaben gemacht werden, weshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau ein Sachverständiger eingesetzt wird. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.