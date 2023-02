Streit in Kiosk eskaliert

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Donnerstag 02.02.2023 gegen 21:30 Uhr, geriet ein 56-Jähriger mit einem Verkäufer in einem Kiosk in der Ludwigstraße in Streit. Grund war, dass der Verkäufer sich weigerte dem Kunden zu einer Schachtel Zigaretten ein Feuerzeug zu schenken.

Dies ärgerte den Kunden derart, dass er zunächst seinen 10 Euro Schein anzündete und als der Verkäufer sich dann weigerte den angebrannten Schein anzunehmen, beschädigte er eine Glasplatte in dem Kiosk. Der Verkäufer wurde durch Glassplitter leicht verletzt.

Mit Drogen erwischt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – In der Raiffeisenstraße wurde am Donnerstag 02.02.2023 gegen 13:30 Uhr, ein 43-Jähriger einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da sich hierbei Hinweise auf einen Drogenkonsum ergaben, wurde ein Schnelltest durchgeführt, der positiv auf Kokain reagierte.

Bei einer anschließenden freiwilligen Kontrolle wurde in seiner Tasche ein Tütchen mit einer geringen Menge Kokain gefunden und sichergestellt. Da der 43-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde er zur Polizeidienststelle mitgenommen und dort Sicherheitsleistungen in Höhe von 1.750 Euro erhoben.

Pakete aus Lieferfahrzeug gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Donnerstag 02.02.2023 gegen 13 Uhr, stahlen Unbekannte mehrere Pakete aus einem, in der Sebastian-Bach-Straße, abgestellten und nicht verschlossenen Lieferfahrzeug. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Smartphone gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Donnerstagabend 02.02.2023 gegen 21 Uhr, stahlen Unbekannte ein Smartphone in einem Restaurant auf dem Schillerplatz. Zwei Männer hatten zu dieser Zeit einen 46-Jährigen im Restaurant nach Wechselgeld gefragt. Als die Männer weg waren, bemerkte der 46-Jährige das Fehlen seines Smartphones. Vermutlich lenkten die Unbekannten den Mann ab und stahlen das Handy.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre alt, hatten kurzrasiertes Haar, trugen ein weißes T-Shirt und eine schwarze Kappe.

Wer hat die Unbekannten auf dem Schillerplatz gesehen und kann Hinweise auf diese geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

19-Jähriger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 02.02.2023 gegen 08 Uhr, schätzte ein 38-jähriger Autofahrer beim Abbiegen von der Straße Am Hilbertshof in die Wollstraße die Geschwindigkeit eines vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Motorradfahrers falsch ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste Letzterer stark ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Der junge Mann wurde hierbei schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl an seinem Motorrad als auch an dem Auto des 38-Jährigen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro.

Bei Autounfällen leicht verletzt

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Zu zwei Verkehrsunfällen bei denen Autofahrende leicht verletzt wurden, kam es am Donnerstag 02.02.2023 in Ludwigshafen. Gegen 12:30 Uhr übersah ein 63-jähriger Autofahrer in der Matthäus-Vogel-Straße beim Ausparken vom Fahrbahnrand eine 33-jährige Ford-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß durch den die Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt.

In der Mundenheimer Straße wurde um 13:30 Uhr der 37-jährige Fahrer eines Mitsubishis leicht verletzt. An einer roten Ampel war es zu einem Auffahrunfall gekommen durch welchen insgesamt drei Autos beschädigt wurden. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Zwei Radfahrer bei Unfällen verletzt

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Donnerstag 02.02.2023 ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, bei denen Fahrradfahrer verletzt wurden. Gegen 17:30 Uhr missachtete eine 85-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen auf der Kopernikusstraße den Vorrang des ihr entgegenkommenden Radfahrers.

Der 53-jährige Fahrradfahrer wurde bei dem anschließenden Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 250 Euro.

Gegen 18:15 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall in der Brunckstraße. Ein 62-jähriger Autofahrer wollte von der Brunckstraße nach rechts auf eine Tankstelle abbiegen und stieß mit einem, auf dem Radweg fahrenden, 38-jährigenFahrradfahrer zusammen. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.