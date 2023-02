Ladendiebe unterwegs

Limburgerhof (ots) – Am Donnerstag 02.02.2023 kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Landauer Straße. Zwei unbekannte männliche Personen (ca. 20-22 Jahre alt, ca. 1,80m groß, dunkel gekleidet), welche zusammen in dem Geschäft waren, entwendeten in ihren Rucksäcken eine bislang unbestimmte Anzahl an Gegenständen. Einer der beiden Täter trug einen Bart.

Gegen 19:30 Uhr kam es zu einem versuchten Ladendiebstahl in einem Discounter auf der Friedensau. Hierbei wurde ein männlicher Täter (ca. 40 Jahre alt, trug Vollbart, sowie eine rote Jacke und eine graue Kappe) von einem Mitarbeiter vor dem Ausgang erwischt, da dieser Lebensmittel im Wert von ca. 100 Euro an der Kasse nicht bezahlte und den Laden verlassen wollte.

Der Täter legte die Lebensmittel wieder zurück und flüchtete.

Erst Unfall unter Alkoholeinfluss gebaut und dann geflüchtet

Harthausen (ots) – Am Donnerstag 02.02.2023 gegen 13:05 Uhr versuchte eine 49-Jährige Frau mit ihrem PKW im Falltorweg vorwärts auf einem Parkplatz einzuparken. Dabei touchierte sie den neben ihr befindlichen PKW und es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Sie verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Als die Geschädigte Fahrzeughalterin an ihrem Fahrzeug erschien, ermittelte sie die Unfallverursacherin und verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 49-Jährigen Frau Atemalkoholgeruch fest. Außerdem konnte sie keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Diese war ihr aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung vor mehreren Jahren bereits entzogen worden. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Neuhofen (ots) – Am Donnerstag 02.02.2023 gegen 19.40 Uhr, kam es in einem 15-stöckigen Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Ersten Ermittlungen zufolge entstand der Brand in der Küche einer Wohnung in der obersten Etage. Sowohl die Personen in der betroffenen Wohneinheit als auch die sonstigen Bewohnerinnen und Bewohner des Anwesens, blieben unverletzt.

Der Brand wurde vollständig gelöscht. Die Brandwohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Unfallflucht – flüchtiges Fahrzeug ermittelt

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Donnerstag 02.02.2023 gegen 14:20 Uhr, fuhr eine 70-jährige PKW-Fahrerin die L454 von Böhl-Iggelheim aus kommend in Fahrtrichtung Schifferstadt. Etwa auf Höhe des Niederwiesenweihers, kam der Fahrerin ein Transporter auf ihrer Fahrspur entgegen. Die 70-Jährige wich dem Transporter auf der Gegenspur aus, jedoch streifte der Transporter seitlich den PKW, sodass die Fahrerin die Kontrolle verlor und im Grünstreifen zum Stillstand kam.

Der Transporter entfernte sich in Richtung Böhl-Iggelheim. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der beschädigte Transporter mit Hilfe eines Zeugenhinweises kurze Zeit später im Bereich des Bahnhofs in Böhl-Iggelheim festgestellt werden.

Im Laderaum des verschlossenen Transporters wurden die Beamten auf eine männliche Person aufmerksam. Nachdem die Person trotz mehrfacher Ansprache nicht reagierte, wurde eine Seitenscheibe beschädigt, um das Fahrzeug von innen zu öffnen. Bei dem 35-Jährigen konnte der Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden, weiterhin ergab ein Alkoholtest 1,9 Promille. Nach derzeitigen Ermittlungsstand dürfte es sich hierbei um den Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt gehandelt haben.

Auf der Dienststelle erfolgte eine Blutentnahme, der Fahrzeughalter wurde über die Beschädigung am Transporter in Kenntnis gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Die 70-Jährige und der 35-Jährige blieben unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 12.500 Euro.

Der PKW der 70-Jährigen wurde abgeschleppt.