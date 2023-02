Fußgänger wird angefahren und beleidigt

Bad Bergzabern (ots) – Am Donnerstag 02.02.2023 gegen 17:50 Uhr, kam es an einer Überquerungshilfe in der Kapeller Straße, in Höhe eines Einkaufsmarktes, zu einem Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Junge wollte mit einem Mobiltelefon in der Hand, die Kapeller Straße überqueren, woraufhin der Fahrer eines weißen Lieferwagens auch zunächst an der Überquerung anhielt.

Aus bislang nicht geklärten Gründen fuhr der Fahrer wieder los, als der Fußgänger zwei Schritte nach vorne ging. Zwischen dem Fahrzeug und dem Fußgänger soll es zu einer Berührung gekommen sein. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen, habe den Fußgänger mit Beleidigungen beschimpft und sei dann von der Örtlichkeit in Richtung Stadtmitte weggefahren. Der Fußgänger wurde nicht verletzt.

Der Fahrer des weißen Lieferwagens mit SÜW-Kennzeichen sei Anfang 40, ca. 165cm groß, habe eine Glatze und sei mit einer weißen Hose und einer weißen Jacke bekleidet gewesen.

Gegen den noch unbekannten Fahrzeugführer wird wegen mehrerer Delikte ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rauhaardackel vermisst

Edenkoben (ots) – Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche eines Rauhaardackels namens „Mecki“. Die 11 Jahre alte Hündin ist am 03.02.2023 in den frühen Morgenstunden einer 85 Jahre alten Frau weg gelaufen. Verzweifelt hatte sie die Polizei verständigt, die ihr bei der Suche half, allerdings auch nicht fündig wurde.

Hinweise zu dem Aufenthaltsort der Hündin nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Heckscheibe eingeschlagen

Edenkoben (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die eine Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug beobachtet haben. Ein Opel-Fahrer stellte sein Auto gestern (02.02.2023) kurz vor 07 Uhr auf einer Parkfläche in der Luitpoldstraße ab und als er gegen 15 Uhr zurückkam, musste er feststellen, dass Unbekannte die Heckscheibe eingeschlagen hatten. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.