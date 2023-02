Mannheim: A NEW DAY – Holiday in Ice in der SAP ARENA

Mannheim – Noch bis am Sonntag, 05.02.2023, gastiert Holiday on Ice in der SAP-Arena. Eingebunden in einen pulsierenden erzählerischen Spannungsbogen verbindet sich beeindruckender Eiskunstlauf in einer ergreifenden Geschichte mit atemberaubenden Farb-, Licht- und Überraschungseffekten sowie weltbekannten Songs zu einem grandiosen Gesamtkunstwerk.

Im Mittelpunkt steht dabei natürlich das 40-köpfige Ensemble von Spitzenklasse-Eiskunstläufern aus aller Welt. In ihren gemeinsamen wie solistischen Auftritten lassen die Darsteller die Grenzen zwischen Eis und Luft verschwimmen und scheinen wie magisch zwischen den Elementen zu schweben. Die Choreografien rauben einem den Atem, die eindrucksvolle 360°-Inszenierung garantiert jede Menge Wow-Effekte und die emotionale Story des Stücks nimmt das Publikum mit auf eine abenteuerliche Reise.

Aurora, ein weibliches Wesen aus einer farb- und freudlosen Welt, trifft den jungen Adam, der ihr die Schönheit und Vielfalt unserer bunten Welt mit all ihren Formen, Farben und Facetten näherbringt. Zögerlich fasst Aurora Mut und wagt sich in ein großes Abenteuer, in dem sie geheimnisvolle Mächte immer wieder zurück in die Vergangenheit ziehen wollen. Eine dramatische Jagd beginnt. Wir haben einige zauberhafte Momente mit der Kamera eingefangen.

Showtime in Mannheim, SAP Arena: HOLIDAY ON ICE – A NEW DAY

03. Februar 2023, 19:30 Uhr

04. Februar 2023, 13:00 Uhr

04. Februar 2023, 16:30 Uhr

04. Februar 2023, 20:00 Uhr

05. Februar 2023, 13:00 Uhr

05. Februar 2023, 16:30 Uhr

Tickets gibt es im Internet unter https://holidayonice.com sowie an der Tages- und Abendkasse.