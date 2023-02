Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 03.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Motorhaube zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 30.01.2023 00:00 Uhr bis 01.02.2023, 11:00 Uhr wurde ein, im Holzweg in Bad Dürkheim, abgestellter PKW von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die Motorhaube des BMW X1 wurde mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Durchfahrtskontrollen

Freinsheim(ots) – Im Zeitraum von 28.01.2023 bis 02.02.2023 wurde zu unterschiedlichen relevanten Zeiten auf mehreren Wirtschaftswegen in Freinsheim, das dort geltende Durchfahrtsverbot überwacht. Insgesamt wurden an den 4 Tagen, insgesamt 9 Fahrzeugführer festgestellt die die Wirtschaftswege verbotswidrig befuhren. Diese müssen nun mit einem Verwarnungsgeld von 50 Euro rechnen. Während der Kontrollmaßnahmen konnten mehrere Verkehrsteilnehmer beobachtet werden, die aufgrund der Präsenz der Streife wendeten und zurückfuhren. Die Polizei bittet hier die Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, da es ansonsten auf den engen Wirtschaftswegen zu Gefahrensituationen für Fußgänger und Radfahrer kommen kann. Auch gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein, dass Verkehrsteilnehmer die Absperrungen an der Bahnunterführung zur Seite geschoben hätten. Nach Rücksprache mit der zuständigen Bahn-AG wird von dort die Aufstellung von Absperrungen aus Beton geprüft. Die Entfernung einer verkehrsrechtlich angeordneten Absperrung kann den Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verwirklichen und je nach Einzelfall ein Geld- bzw. Haftstrafe als Folge haben.

Wachenheim: Verkehrsunfallflucht (Vorbeifahren)

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum von 30.01.2023 00:00 Uhr bis 31.01.2023, 13:00 Uhr wurde ein in der Grabenstraße in Wachenheim abgestellter Volvo beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund ungenügenden Abstandes den Volvo und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Radkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Lambrecht: Sachbeschädigung an Sparkasse aufgeklärt

Lambrecht (ots) – In der Nacht vom 30.01. auf den 31.01.2023 wurden an der Sparkasse in Lambrecht eine Scheibe eingeschlagen und weitere Fenster erheblich beschädigt. Zudem wurden bei der nahegelegenen Volksbank ebenfalls mehrere Scheiben beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Im Rahmen der intensiven Ermittlungen der Polizei Neustadt konnten in einem ersten Schritt die Beschädigungen an der Sparkasse einem 37-jährigen aus Lambrecht, welcher bereits mit gleichgelagerten Delikten erheblich in Erscheinung getreten ist, nachgewiesen werden. Die Ermittlungen in Bezug auf die Beschädigungen zum Nachteil der Volksbank dauern derzeit noch an, wobei ein Tatzusammenhang durchaus wahrscheinlich erscheint.

Alle Strafanzeigen werden umgehend nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal übersandt.

Haßloch, A 65: Schwerverletzt durch Überschlag

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):