Kaiserslautern – Die Statistik belegt es: Die VRNnextbikes in Kaiserslautern erweisen sich als überaus beliebtes Verkehrsmittel.

2022 wurden die blau-weißen Leihräder über 91.500 Mal genutzt und damit insgesamt 132.548 Kilometer zurückgelegt. Das entspricht einer Nutzungssteigerung zum Vorjahr von 51 Prozent. An insgesamt 29 Stationen im Stadtgebiet können die knapp 200 Räder ausgeliehen werden. Die beliebtesten Leihstationen sind in der Trippstadter Straße (12.790 Ausleihen), vor dem Hauptbahnhof (7.961 Ausleihen) und in der Zollamtstraße (7.552 Ausleihen).

Die Stadt trägt am Fahrradvermietsystem die finanzielle Hauptlast. Bis Ende der Vertragslaufzeit 2025 liegt der städtische Anteil bei 190.000 Euro. Dank der Unterstützung durch die Sparkasse Kaiserslautern, die BauAG sowie das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), der Kooperation mit der TU und der Hochschule sowie dem Eigeninvest von VRNnextbike konnte das Angebot im letzten Jahr ausgebaut werden. Neu erreichte Stationen befinden sich an der Sparkasse am Altenhof und am Stiftsplatz, vor dem BauAG-Wohnprojekt „NILS-Wohnen im Quartier“ in der Friedenstraße, in der Alex-Müller-Straße und auf dem Mitfahrerparkplatz am PRE-Park.