Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Zwei Unbekannte versuchten am Mittwoch 01.02.2023 in eine Wohnung in der Zollhofstraße einzubrechen. Die beiden Täter klingelten gegen 22.40 Uhr an der Wohnungstür. Als die Bewohnerin die Tür nicht öffnete, versuchten die beiden Unbekannten über den Balkon in die Wohnung einzusteigen.

Als sie bemerkten, dass die Wohnung doch bewohnt war, flüchteten sie. Einer der Täter war zwischen 25-30 Jahre alt, hatte kurze braune Haare und war dunkel bekleidet.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Katalysator entwendet

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 31.01.2023 auf den 01.02.2023 einen Katalysator aus einem Pkw. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum im Edinburger Weg abgestellt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.