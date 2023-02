Beim Abbiegen übersehen

Böhl-Iggelheim (ots) – Beim Abbiegen von der Lützelstraße auf die L528 übersah ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Landau am Mittwochnachmittag einen kreuzenden, vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Motorradfahrer aus Hochdorf-Assenheim.

Dieser musste dann eine Notbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Abbiegenden zu verhindern. Infolgedessen rutschte er aus und stürzte auf die Fahrbahn. Hierdurch erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen (Schürfwunden) am Knie.

An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer vorgestern, zwischen 11:30-12:00 Uhr, einen auf einem Supermarktparkplatz geparkten Pkw eines 73-jährigen aus Dannstadt-Schauernheim. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

An dem Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher können telefonisch unter 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt gegeben werden.