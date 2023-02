Kontrollstelle der Polizei

Frankenthal (ots) – In der Nacht vom 01.02.2023, 23:00 Uhr bis 02.02.2023, 00:30 Uhr betrieben Polizeikräfte der PI Frankenthal eine stationäre Kontrollstelle auf dem Nordring. Hierbei wurden 13 Beanstanden an Fahrzeug und Fahrzeugführer festgestellt.

Bei einem Fahrzeugführer wurde im Rahmen der Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Alkoholtest ergab 0,46 Promille. Sein Fahrzeugschlüssel wurde zunächst sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt jedoch eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet auch bei geringen Mengen nicht nur sich, sondern auch Andere.

Fahrzeug durch unbekannten Gegenstand beschädigt

Frankenthal (ots) – Am 30.01.2023 gegen 19:45 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin aus Frankenthal die Albertstraße in aufsteigender Richtung, als ein unbekannter Gegenstand in Höhe des Hausnummer 34 auf ihre Motorhaube flog.

Aufgrund der Beschreibung des Gegenstandes und der Witterung zu dieser Zeit ist davon auszugehen, dass eine unbekannte Person durch das Werfen des Gegenstandes bewusst den fahrenden PKW beschädigen wollte. Durch die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Frankenthal konnte weder eine verursachende Person, noch der Gegenstand aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 200 EUR.