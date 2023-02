Unfall zwischen zwei Radfahrerinnnen

Speyer (ots) – Eine 12-Jährige und eine 85-Jährige befuhren beide mit ihrem Fahrädern am 01.02.2023 gegen 15:20 Uhr die Maximilianstraße in Richtung Altpörtel. Auf Höhe der Einmündung „Ledergäßchen“ wollte die 85-Jährige Frau nach rechts in die dortige Gasse einbiegen.

Zur gleichen Zeit überholte die 12-Jährige die ältere Dame und es kam zur Kollision zwischen den Radfahrerinnen. In Folge dessen stürzte die 85-Jährige und verletzte sich an der Hüfte. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beschädigungen an den Fahrrädern gab es nicht.

Brand in Industriebetrieb

Feuerwehr Speyer (TT) – In der Nacht zum 02.02. kam es in einem Industriebetrieb zu einem Brand in einer Produktionshalle. Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt.

Während mehrere Trupps unter Atemschutz die Löschmaßnahmen durchführten, kontrollierten Messtrupps die Umgebung des angrenzenden Industriegebiets Süd. Dabei konnten keine auffälligen Werte festgestellt werden, sodass wir die ganze Zeit über eine Gefahr für die Nachbarschaft ausschließen konnten.

Die Brandbekämpfung wurde zunächst medizinisch durch den Rettungsdienst abgesichert. Mit dem Eintreffen der Schnelleinsatzgruppe Sanität des Katastrophenschutzes Speyer konnte diese Aufgabe schnell übertragen und die Regel-Rettung wieder aus dem Einsatz entlassen werden.

Die Feuerwehr und der Katastrophenschutz waren mit 13 Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften circa drei Stunden im Einsatz. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.