Karlsruhe – Einbrüche in Kindergarten und Kirche – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – In der Zeit von Mittwoch 16:00 Uhr bis Donnerstag 08:00 Uhr

kam es im Stadtteil Karlsruhe-Waldstadt zu einem Versuchten und zwei

erfolgreichen Einbrüchen.

In der Albert-Schweitzer-Straße wurden bislang Unbekannte offenbar beim Versuch

in eine Kindertagesstätte einzudringen von der Alarmanlage aufgeschreckt und

flüchteten unerkannt. Bei einem Kindergarten in der Elbinger Straße gelangen die

Diebe gewaltsam in das Gebäude, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Inneren

durchwühlten die Eindringlinge Schubladen und Schränke. An einer dritten

Örtlichkeit in der Königsbergerstraße drangen Unbekannte über ein Fenster in die

Räumlichkeiten einer Kirche ein und entwendeten Bargeld.

Ob Tatzusammenhänge bestehen ist nun Teil der Ermittlungen. Die Diebstahlsumme

kann derzeit noch nicht beziffert werden, ist offenbar jedoch geringer als der

entstandene Sachschaden, welcher sich auf etwa 4.000 Euro beläuft.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter 0721-967180 in Verbindung setzen.

Stutensee – Brand einer Holzhütte

Karlsruhe (ots) – Aus bislang nicht näher bekannter Ursache geriet am

Mittwochmorgen eine Hütte in Staffort in Brand.

Zeugen meldeten der Feuerwehr gegen 07:00 Uhr, dass im Bereich des Stafforter

Baggersees eine Holzhütte in Flammen stehe. Der Brand konnte durch die

Freiwillige Feuerwehr Stutensee zügig gelöscht werden. Es entstand jedoch

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Weil nach den ersten Erkenntnissen eine

Brandstiftung nicht zuverlässig ausgeschlossen werden konnte, übernahm der

Polizeiposten Stutensee die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

0721 967180 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

Karlsruhe – Schwere räuberische Erpressung auf Drogeriegeschäft – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Überfall auf ein Drogeriegeschäft in Karlsruhe am

Mittwochnachmittag sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein bislang unbekannter Mann gegen

15:30 Uhr einen Drogeriemarkt in der Karlstraße und begab sich in den

Kassenbereich. Dort bedrohte er eine 30-jährige Angestellte mit einem Messer und

forderte sie auf, ihm Bargeld in einer von ihm mitgeführte Tasche zu übergeben.

Nachdem die Kassiererin dem Räuber das geforderter Geld in Höhe von mehreren

hundert Euro aushändigte, flüchtete der Täter in Richtung eines nahe gelegenen

Lebensmittel-Discounters.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung

des Verdächtigen.

Den mutmaßlichen Täter beschrieb die Geschädigte als circa 30 Jahre alt, 185 cm

groß und von schlanker Statur. Er war mit einer hellen Hose und einer hellen

Jacke bekleidet und trug unter der Kapuze seiner Jacke eine dunkle Mütze.

Maskiert war der Mann mit einem dunkelblauen Schal und einer schmalen

Sonnenbrille mit getönten Gläsern.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter

der Rufnummer 0721/6665555 in Verbindung zu setzten. Insbesondere ist die

Polizei auf der Suche nach einem männlichen Kunden, der zum Tatzeitpunkt

offenbar seine Einkäufe an der nebenan befindlichen Kasse einpackte und

möglicherweise Angaben zum Täter oder dem Tatgeschehen machen kann.

Karlsruhe/Walzbachtal – Exhibitionist belästigt Jugendliche in S-Bahn – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein Exhibitionist belästigte am Mittwochmittag eine 17-jährige

Frau in der Straßenbahn zwischen Karlsruhe und Walzbachtal-Jöhlingen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Jugendliche gegen 11:45 Uhr mit der

S-Bahn-Linie 4 von Karlsruhe in Richtung Flehingen. Während der Fahrt fiel der

jungen Frau ein Mann auf, welcher sie offenbar ansah und dabei an seinem

entblößten Geschlechtsteil manipulierte. An der Haltestelle Jöhlingen-West stieg

der Unbekannte aus.

Die Geschädigte beschrieb den Mann als 20-30 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er

war mit einer dunklen Jacke und einer engen blauen Jeans bekleidet und hatte

kurze Haare.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich

unter der Rufnummer 0721/666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Stutensee – 33-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Karlsruhe (ots) – Aus bislang nicht näher bekannter Ursache kam ein 33-Jähriger

Autofahrer am Mittwochmittag in Staffort von der Fahrbahn ab und beschädigte

dabei eine Straßenlaterne sowie einen Gartenzaun.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der Lenker eines Ford Transit gegen 12:15 Uhr

vom Gelände eines Einkaufsmarktes in der Büchenauer Straße in Richtung

Ortsmitte. Ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer kam der Fahrzeugführer

dabei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte am Fahrbahnrand mit einer

Straßenlaterne. Im Anschluss an den Zusammenprall rutschte der Pkw eine Böschung

hinunter, wo er schließlich an einem Gartenzaun zum Stehen kam.

Der 33-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, musste aber zur weiteren

Untersuchung dennoch in eine Klinik gebracht werden. Die Höhe des Unfallschadens

kann bislang noch nicht genauer beziffert werden.