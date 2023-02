Frankfurt-Bahnhofsgebiet: Zusätzliche integrative Einsatzmaßnahmen im Bahnhofsgebiet

Frankfurt (ots) – (hol) Seit Mitte September 2022 intensiviert die Frankfurter

Polizei ihre Maßnahmen gegen die negativen Entwicklungen der Drogen- und

Straßenkriminalität im Frankfurter Bahnhofsgebiet. Neben den bereits bekannten

polizeilichen Maßnahmen setzte die Polizei gestern erneut einen Schwerpunkt im

Bereich Verkehrssicherheit und Verkehrserziehung. Unterstützung erfuhr sie dabei

durch die Verkehrspolizei des Straßenverkehrsamts der Stadt Frankfurt am Main

und erstmals auch durch die Feuerwehr Frankfurt.

Die Bilanz: 71 kontrollierte Fahrzeuge, 386 geahndete

Verkehrsordnungswidrigkeiten und zahlreiche Bürgergespräche.

Die Aktion startete mit einem Informationsstand zum Thema „E-Scooter“ am

Francois-Mitterand-Platz. Hier informierten die Kolleginnen und Kollegen

Bürgerinnen und Bürger über den sachgerechten Umgang mit diesem relativ jungen

Verkehrsmittel und sensibilisierten hinsichtlich möglicher Gefahren im

Zusammenhang mit der Nutzung und dem Abstellen dieses beliebten

Fortbewegungsmittels, das auch im Winter gerne genutzt wird. Insbesondere das

„wilde“ Abstellen der elektrisch betriebenen Roller auf Gehwegen kann vor allem

für mobilitätseingeschränkte oder sehbehinderte Menschen zur Gefahr werden, wenn

diese darüber stolpern und anschließend stürzen.

Ein weiterer Schwerpunkt der gemeinsamen Aktion lag auf der Überwachung des

ruhenden Verkehrs, insbesondere hinsichtlich des Parkens vor Feuerwehrzufahrten

und Not- und Rettungswegen. Zu diesem Zweck unterstützte die Frankfurter

Feuerwehr die Maßnahmen mit einem Drehleiterfahrzeug. Dadurch loteten die

Einsatzkräfte sehr schnell solche Engstellen aus, die durch verkehrswidrig

abgestellte Autos verursacht wurden und durch die das Drehleiterfahrzeug nicht

oder nur mit einem erheblichen Aufwand fahren konnte. Der damit einhergehende

Zeitverzug auf dem Weg zu einer dringenden Hilfeleistung könnte im schlimmsten

Fall dramatische Folgen für jene haben, die auf Hilfe warten. In diesem

Zusammenhang wurden mehrere Autos abgeschleppt.

Eine weitere Komponente beschäftigte sich mit Geschwindigkeitskontrollen im

Bereich der Mainzer Landstraße, da überhöhte Geschwindigkeit noch immer eine der

Hauptunfallursachen im Straßenverkehr ist.

Die hohe Anzahl an geahndeten Verkehrs- und Parkverstößen resultiert aus der

guten Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Straßenverkehrsamts und deren

hohem Engagement.

Die Frankfurter Polizei führt die intensiven Maßnahmen im Bahnhofsgebiet fort.

Bundesautobahn 648: „Ausdauereinheit“ endet in Haftzelle

Frankfurt (ots) – (lo) In den heutigen frühen Morgenstunden staunte die Polizei

nicht schlecht, als sie einen Fahrradfahrer auf der Bundesautobahn 648 sah,

welcher auf der rechten Spur in Richtung Innenstadt unterwegs war. Im Rahmen der

Kontrolle kam es zur Festnahme des Mannes.

Gegen 05.40 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass sich ein Mann samt seinem

Fahrrad auf der BAB 648 befinde und trotz hohen Verkehrsaufkommens seine Fahrt

in Richtung Süden fortsetze.

Eine Polizeistreife traf tatsächlich den besagten Sportler auf Höhe des

Autobahnkreuzes A648 / A5 an und konnte somit einen möglichen schwerwiegenden

Verkehrsunfall verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle des 29-Jährigen nahm

die Kuriosität kein Ende. Eine Messung der Atemalkoholkonzentration ergab bei

ihm einen Wert von 1,61 Promille. Auf die Frage, was er mit seinem Fahrrad auf

der BAB 648 mache, entgegnete der Mann lediglich, dass er hier sei, um Sport zu

treiben.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ergab sich zusätzlich zum Verdacht der

Gefährdung des Straßenverkehrs, der Verdacht, dass sich der 29-Jährige ohne

gültige Ausweispapiere im Bundesgebiet aufhält. Somit endete für den Radler die

gefährliche „Trainingseinheit“. Nach der Festnahme ging es in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Er soll im Verlauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt

werden.

Frankfurt-Bornheim: Festnahme

Frankfurt (ots) – (fue) Eine 19-jährige Frau war am Mittwoch, den 01. Februar

2023, gegen 15.35 Uhr, mit der U-Bahn der Linie 4 in Richtung Enkheim unterwegs.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein junger Mann zwischen den Haltestellen

Konstablerwache und Merianplatz der 19-Jährigen das Smartphone aus der linken

Jackentasche entwendete. Offenbar bemerkte auch der Täter, dass er beobachtet

worden war und steckte das Smartphone wieder zurück. Von der zwischenzeitlich

verständigten Polizei konnte der Tatverdächtige, ein 16-Jähriger, an der Station

Seckbacher Landstraße festgenommen werden. Bei dem 16-Jährigen wurde noch ein

Einhandmesser in der Umhängetasche aufgefunden.

Diamantendiebstahl im ICE

Frankfurt am Main (ots) – Einem 53-jährigen chinesischen Geschäftsmann wurde am

Mittwoch in einem ICE von Amsterdam nach Frankfurt am Main ein Rucksack

gestohlen, in dem sich nach seinen Angaben insgesamt 61 schwarze

Industriediamanten, ein Diamantenbohrgerät, ein hochwertiges Laptop sowie

mehrere Festplatten befanden.

Den Wert der gestohlenen Industriediamanten beziffert der Geschädigte auf 25.000

Euro.

Wie er bei der Bundespolizei angab, hatte er seinen Rucksack bei Abfahrt in

Amsterdam in der Gepäckablage, unmittelbar über seinem Sitzplatz abgelegt. Erst

als er den Zug im Frankfurter Hauptbahnhof verlassen wollte, musste er

feststellen, dass der Rucksack verschwunden war. Zur Tatzeit sowie zu einem

möglichen Täter konnte er keine Angaben machen. Nach Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls, trat der 53-Jährige seine Rückreise nach

Hongkong an.

Haftbefehl im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der

Bundespolizei am Mittwoch einen 43-jährigen Mann verhaften, den die

Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit einem Haftbefehl suchte. Bei einer

Routinekontrolle im Hauptbahnhof stellte sich heraus, dass der Mann wegen

Erschleichen von Leistungen gesucht wurde. Gegen Zahlung von 1260 Euro hätte der

Mann die Haftstrafe von 84 Tagen abzuwenden können. Da er jedoch nicht in der

Lage war den Betrag aufzubringen, wurde er in die Justizvollzugsanstalt

Frankfurt-Preungesheim eingeliefert

Frankfurt-Innenstadt: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Mittag (01. Februar 2023) gelang es einem

Taschendieb in der Innenstadt Beute zu machen. Ein 51-Jähriger wurde Opfer einer

plumpen Masche und büßte hierbei sein Handy ein. Der Täter konnte unerkannt

entkommen.

Der Geschädigte war gegen 13:35 Uhr zu Fuß im Bereich der Zeil in Höhe der

Konstablerwache unterwegs, als ihm der spätere Täter entgegenkam. Im Vorbeigehen

rempelte der unbekannte Mann den 51-Jährigen an und entfernte sich zügig in

Richtung Konrad-Adenauer-Straße. Einen kurzen Augenblick später musste der

Geschädigte feststellen, dass ihm sein Handy aus der Jackentasche gestohlen

wurde. Der Täter war bereits über alle Berge.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, normale Statur, schwarzer Vollbart,

ungepflegte und dreckige Kleidung

Hinweise zu Täter oder Tat nimmt das örtlich zuständige Polizeirevier (1.

Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 – 10100 entgegen.