Gießen: Die Polizei-Newsv

Gießen: Werkzeug und E-Scooter aus Keller gestohlen

Aus dem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus im Kropbacher Weg entwendeten Unbekannte Werkzeug und einen E-Scooter. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 17.00 Uhr am Montag und 10.00 Uhr am Mittwoch. Wer hat dort in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Radfahrer pustet über zwei Promille

Über zwei Promille pustete ein Radfahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Marburger Straße. Der 67-Jährige fiel Donnerstag gegen 03.00 auf. Er war leicht bekleidet und fuhr auf dem Gehweg. Als er aufgrund des Anhaltesignals der Polizei anhielt, verlor er das Gleichgewicht und stürzte fast zu Boden. Augenscheinlich war er stark alkoholisiert. Nach dem Alkoholtest kam er zwecks Blutentnahme mit auf die Wache. Anschließend brachte ihn die Streife nach Hause.

Gießen: Auseinandersetzung am Lindenplatz

Am Mittwoch gegen 21.20 Uhr schlug ein 38-Jähriger aus Heuchelheim am Lindenplatz mehrfach einen 20-Jährigen. Der in Gießen lebende Mann erlitt leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Warum es zu diesem Übergriff kam, ermittelt nun die Polizei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Linden: Radfahrer nach Unfall leichtverletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall in der Leihgesterner Straße in Großen-Linden. Am Mittwoch gegen 17.50 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Citroen in den Kreisverkehr an der Goethestraße hinein. Dabei stieß er mit dem 37-jährigen Radfahrer zusammen, der dort fuhr und wollte in Richtung Mahrweg weiterfahren. Durch den Aufprall stürzte der 37-Jährige zu Boden und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Auseinandersetzung auf Parkplatz

Auf dem Kundenparkplatz des Kauflandes gerieten am Mittwoch gegen 19.00 Uhr zwei Brummi-Fahrer im Alter von 38 und 49 Jahren in Streit. In dessen Verlauf schlugen sie sich und einer sprühte mit Pfefferspray. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Buseck: Kennzeichen weg

In der Straße „Fischbach“ in Großen-Buseck entwendete ein Unbekannter das hintere Kennzeichen eines graublauen BMW. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 10.00 Uhr am Dienstag und 16.30 Uhr am Mittwoch. Hinweise zum Kennzeichendieb nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Grünberg: Aus der Kurve gefahren

Ein Schwerverletzter und 5.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3166. Ein 89-jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen war mit seinem Kleinwagen am Mittwoch gegen 14.20 Uhr von Grünberg nach Weickartshain unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte durch den Straßengraben und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn. An der Leitplanke kam das Fahrzeug dann zum Stehen. Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den verletzten Fahrer. Anschließend kam der 89-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Gießen: Handwagen entwendet

Auf einen Handwagen der Post hatten es Unbekannte in der Wilhelmstraße abgesehen. Am Dienstag zwischen 12.15 und 12.30 Uhr brachte der Postbote zwei Pakete in ein Haus und ließ den Handwagen auf dem Gehweg stehen. Als er wieder zurückkam, war die Karre nicht mehr da. Wer hat den Diebstahl Dienstagmittag in der Wilhelmstraße beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kennzeichendiebstahl

In einer Tiefgarage im Wiesecker Weg schlugen Kennzeichendiebe zu. Zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 08.00 Uhr am Mittwoch montierten sie die Nummernschilder (SI-LA 1969) eines grauen Golfs ab. Wer hat im Wiesecker Weg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.