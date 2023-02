Fritzlar: Einbrecher stehlen Bargeld und Uhr aus Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 01.02.2023, 19:15 Uhr bis 20:30 Uhr Gestern Abend brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Nachtigallenweg ein und stahlen Bargeld und eine Uhr. Die Täter brachen ein Fenster des Wohnhauses auf und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten. Diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Die Täter stahlen vorgefundenes Bargeld und eine Armbanduhr. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 900,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740