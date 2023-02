Kennzeichendiebstahl

Bebra. Die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-QA 211 eines roten Opel Corsa stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagabend (31.01.) und Mittwochvormittag (01.02.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Privatgelände in der Brühlstraße in Weiterode. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Heringen. Ein Einfamilienhaus in der Brüder-Grimm-Straße wurde am späten Dienstagabend (31.01.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Aktuell: Polizei sensibilisiert hinsichtlich winterlicher Straßenverhältnisse und Verkehrsbehinderungen in der Rhön

Rhön. Derzeit kommt es – insbesondere in der osthessischen Rhön – vermehrt zu Verkehrsproblemen aufgrund winterlicher Wetter- und Straßenverhältnisse. Mitunter liegen der Polizei Meldungen darüber vor, dass sich mehrere Verkehrsteilnehmer im Bereich von Steigungen festgefahren haben oder Lkw die Straßen blockieren.

Etwa gegen 10.45 Uhr, meldete sich zudem eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizei und teilte mit, dass zwei Bäume – nahe der Einmündung zur Landesstraße 3068 bei Obernhausen – auf ihren Pkw gefallen seien. Die Dame blieb glücklicherweise unverletzt. Vor diesem Hintergrund wurde die Bundesstraße 284 zwischen Wüstensachsen und Gersfeld soeben aufgrund der umgefallenen Bäume sowie vorliegender Bruchgefahr weiterer Bäume vollgesperrt. Mehrere Einsatzkräfte sind derzeit im Einsatz. Wie lange die Vollsperrung andauern wird, ist momentan noch unklar.

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden in diesem Zusammenhang gebeten, den Bereich der Rhön – falls möglich – aktuell zu meiden oder zu umfahren und ihre Geschwindigkeiten den Witterungsverhältnissen anzupassen.

Mehrere Pkw beschädigt

Fulda. Unbekannte beschädigten in der Blücherstraße in der Nacht auf Mittwoch (01.02.) mehrere Pkw. Die Autos parkten auf beiden Straßenseiten. Die Täter zerkratzten den Lack der Fahrzeuge, teilweise beidseitig. Insgesamt entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach gefährlicher Körperverletzung in Linienbus – Zeugen gesucht

Schotten. Am 4. Januar 2023 kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in einem Linienbus. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befand sich der Bus auf seiner Fahrtstrecke zwischen Schotten und Rainrod, als plötzlich drei männliche Personen, gegen 14.40 Uhr, einen 40-jährigen Mann aus dem Vogelsbergkreis schlugen. Hierdurch kam der Vogelsberger zu Fall, woraufhin die Personen begannen auch auf ihn einzutreten. Der 40-Jährige erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen. Mittlerweile konnte die Polizei drei Tatverdächtige im Alter von 15, 21 und 28 Jahren ermitteln.

Die Polizei Schotten sucht nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können beziehungsweise sich zu diesem Zeitpunkt im Bus befunden haben. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an den Polizeiposten Schotten (Tel.: 06044/989090) oder an die Polizeistation Lauterbach (Tel.: 06641/971-0).

Fußgänger leicht verletzt

Bad Hersfeld. Am Montag (23.01.), gegen 8:20 Uhr, lief ein 62-jähriger Fußgänger aus Bad Hersfeld die Straße „Lappenlied“ stadteinwärts und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die rechtsseitig befindliche Straße „Am Merßeberg“ überqueren. Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr zeitgleich die Straße „Am Merßeberg“ und wollte nach rechts in die Straße „Lappenlied“ einbiegen. Beim Einbiegen touchierte die Pkw-Fahrerin mit ihrem linken Außenspiegel den bereits mittig auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger. Der 62-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, konnte aber im Nachgang ermittelt werden.