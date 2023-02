Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugensuche nach Unfallflucht auf der Waldstraße – Offenbach

(fg) Aus bisher unbekannter Ursache kam ein Autofahrer am Mittwochabend auf der Waldstraße (Landesstraße 3405) zwischen Heusenstamm und Offenbach in den Gegenverkehr, streifte zwei entgegenkommende Verkehrsteilnehmer und machte sich anschließend davon. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nach Zeugen. Gegen 18.25 Uhr befuhren ein 61 Jahre alter Passat-Fahrer sowie ein 61 Jahre alter Offenbacher in seinem VW Touran die Waldstraße in Richtung Heusenstamm, als ein entgegenkommender Wagen auf die Fahrspur der beiden geriet. Beim Touchieren entstand insgesamt ein Schaden von rund 4.500 Euro. Der 61 Jahre alte Touran-Fahrer wurde zudem leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Am Unfallort fanden eingesetzte Beamten einen linken Außenspiegel sowie eine Radkappe der Marke Toyota. Hinweise zur Unfallflucht werden unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegengenommen.

Astra gegen Astra – Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden – Bundesstraße 486/Gemarkung Dreieich

(jm) Am frühen Mittwochabend ereignete sich auf der Bundesstraße 486 zwischen Langen und Dreieich-Offenthal ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 42 Jahre alter Mann aus Dreieich war gegen 18.15 Uhr mit seinem Opel-Astra auf der Bundesstraße 486 in Richtung Langen unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er aus bisher ungeklärter Ursache zunächst wohl zu weit nach rechts in Richtung Leitplanke. Vermutlich lenkte er anschließend gegen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Opel Astra zusammen. Die 48-jährige Opel-Lenkerin aus Reinheim kam mit leichten und der Dreieicher mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn rund anderthalb Stunden im Bereich der Einmündung Koberstädter Straße und der Einmündung Landesstraße 3317 voll gesperrt.

Drei Tatverdächtigte vorläufig festgenommen – Dietzenbach

(fg) Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte nahmen am frühen Mittwochmorgen drei Tatverdächtige im Alter von 17, 33 und 34 Jahren auf einem Firmengelände in der Justus-von-Liebig-Straße wegen des Verdachts des versuchten bandenmäßigen Diebstahls vorläufig fest. Gegen 1 Uhr meldete sich der Firmeninhaber telefonisch auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach und gab an, dass sich drei Personen unbefugt auf seinem Gelände aufhielten. Sofort herbeigerufene Streifenwagenbesatzungen stellten auf dem Grundstück drei Personen sowie einen Renault Master fest. Bei der anschließenden Absuche des Geländes sowie der angrenzenden Grundstücke machten die Beamtinnen und Beamte ein Depot ausfindig, in welchem die Tatverdächtigen mehrere Autobatterien sowie Alufelgen offenbar zum Abtransport bereitgelegt hatten. Die drei Männer mussten mit zur Wache, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung wurden sie entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Auf die drei Männer kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.

Einbruch in Praxis und versuchter Einbruch in Rathaus – Hainburg/Kleinkrotzenburg

(jm) In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in eine Praxis in der Wilhelm-Leuschner-Straße ein. Zudem wurde versucht in das Gemeindegebäude in der Retzer Straße einzudringen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, gewaltsam Zugang zu der Arztpraxis, indem sie eine Scheibe einschlugen. Im Inneren nahmen sie Bargeld mit und flüchteten mit ihrer Beute. Außerdem versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen 18.30 und 8 Uhr mindestens zwei Fensterscheiben zum Rathaus einzuschlagen. Diese hielten jedoch stand, sodass der Täter nicht ins Innere gelangte. Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen in den beiden Fällen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Wer kann Hinweise zu Dieseldieben geben? – Mainhausen/Mainflingen

(fg) In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16.50 Uhr und Mittwochmorgen, 8.20 Uhr, zapften Unbekannte Diesel aus einem auf einer Baustelle im Erwin-Grimm-Ring (20er-Hausnummern) abgestellten Raupenbagger. Offenbar brachen die Unbekannten den gesicherten Tankdeckel auf und pumpten anschließend die rund 150 Liter Diesel in mitgeführte Kanister ab. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Festnahme dank Zeugen – Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest – Hanau

(jm) Polizeibeamte nahmen am Donnerstagmorgen einen 31-jährigen Mann vorläufig fest, nachdem er einen Fahrkartenautomaten sowie eine Packstation in der Friedberger Straße beschädigt haben soll. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte kurz nach 2 Uhr die Polizei und berichtete von einem Mann, der im Bereich des Bahnhofes Nord wohl Steine aus dem Gleisbett genommen und damit auf einen Fahrkartenautomaten sowie eine Packstation geworfen haben soll. Dabei wurden die jeweiligen Displays zerstört. Kurz darauf konnten Streifenbesatzungen im Rahmen der Fahndung den 31-jährigen Verdächtigen vorläufig festnehmen, auf den die zuvor abgegebene Personenbeschreibung zutraf. Er musste mit zur Dienststelle. Der Schaden an den beiden Displays wird auf insgesamt 7.500 Euro geschätzt. Der Mann ohne festen Wohnsitz muss sich nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. Zudem besteht der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes in Deutschland. Die Ermittlungen hierzu dauern an.