Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Papiertonne brennt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Haberweg, 01.02.2023, gg. 19.35 Uhr

(pa)In Bad Homburg Gonzenheim brannte am Mittwochmittag eine Mülltonne nieder. Gegen 19.35 Uhr bemerkte ein Passant im Haberweg, dass eine am Straßenrand stehende Papiermülltonne in Flammen stand. Der Mann verhinderte ein Übergreifen auf weitere dort abgestellte Tonnen, indem er die brennende Tonne von diesen wegschob. Der Brand wurde durch die eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht, von der Tonne selbst blieb jedoch wenig über. Zur Brandursache liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Ein vorsätzliches Entzünden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Bürgersprechstunde der „Schutzfrau vor Ort“ in Neu-Anspach fällt aus – Ersatztermin!

(pa)Die jeden ersten Montag im Monat stattfindende Bürgersprechstunde der „Schutzfrau vor Ort“ in Neu-Anspach muss am 06.02.2023 leider entfallen. Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel-Gondek hat jedoch bereits einen Ersatztermin angesetzt: Am Montag, den 13.02.2023 ist sie zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr im Raum „Anspach“ des Rathauses anzutreffen.

Alternativ ist die „Schutzfrau vor Ort“ für Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern auch jederzeit telefonisch unter der Telefonnummer (06081) 9208 – 0 sowie per E-Mail an svo.pst-usingen.ppwh@polizei.hessen.de zu erreichen. Zudem ist Frau Jokiel-Gondek natürlich auch im Rahmen ihrer regelmäßigen Präsenzstreifen in Neu-Anspach ansprechbar.