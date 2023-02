Wiesbaden: Die Polizei-News

Im Rhein aufgefundener Toter identifiziert –

Fahndungsrücknahme, Wiesbaden-Biebrich, 01.02.2023,

(pl)Der am 25.01.2023 im Rhein bei Biebrich aufgefundene Leichnam wurde gestern

obduziert. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem Toten um den seit

Anfang Januar vermissten 19-jährigen Mann aus Wiesbaden handelt. Hinweise auf

eine Straftat oder eine Fremdeinwirkung konnten nicht festgestellt werden. Die

Vermisstenfahndung nach dem 19-Jährigen wird hiermit zurückgenommen.

Achtung: Schockanruf!,

Wiesbaden, Gau-Bischofsheim, 01.02.2023,

(pl)Am Mittwoch wurde ein in Gau-Bischofsheim wohnhaftes Ehepaar von

Telefonbetrügern mit der Masche des sogenannten „Schockanrufs“ um eine größere

Summe Bargeld gebracht. Dabei werden die Angerufenen in den Glauben versetzt,

ein enges Familienmitglied habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht,

befinde sich aufgrund dessen in Untersuchungshaft und komme nur gegen die

Zahlung einer hohen Kaution wieder auf freien Fuß. Die hochprofessionelle

Vorgehensweise der Betrüger führte dazu, dass sich die geschockten Angerufenen

in Mainz zu ihrer Bank begaben und dort Bargeld abhoben. Nach weiteren

manipulativen Anrufen fuhren die Geschädigten schließlich nach Wiesbaden, wo der

der Geldbetrag in die Gerichtskasse eingezahlt werden sollte. Da die „Richterin“

jedoch noch in einer Verhandlung sei, wurden die Geschädigten letztendlich zur

Geldübergabe in die Viktoriastraße dirigiert. Dort trafen die beiden Senioren

gegen 16.45 Uhr auf einen „Herrn Bach“, welcher das Geld entgegennahm.

Anschließend sollte das Ehepaar zu der Wohnung der Tochter fahren und dort auf

diese warten. Erst hier bemerkten sie den Betrug. Der Abholer soll etwa 50 bis

60 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß sowie etwas kräftiger aber nicht dick gewesen

sein und eine leicht gebräunte Haut sowie einen dunkelbraunen Haarkranz gehabt.

Getragen habe er einen schwarzen Anorak mit einem gelben Emblem auf dem Arm,

darunter eine farbige Weste und eine dunkle Hose. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei bittet Personen, die in den genannten Bereichen Beobachtungen

gemacht haben oder denen der Abholer möglicherweise andernorts aufgefallen ist,

sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Erfreulicherweise gab es auch einen Fall, bei dem die Kriminellen leer

ausgingen. So erhielt ein Wiesbadener Senior am selben Tag einen betrügerischen

Anruf, im Rahmen dessen die Täter die Erzählung der verhafteten Tochter

auftischten. Der Angerufene gab daraufhin an, er wolle mit der Richterin

sprechen, woraufhin das Telefonat endete. Völlig richtig kontaktierte er im

Anschluss seine Tochter, die ihm bestätigte, dass der Anruf nicht von ihr

ausging.

Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110

an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110.

Nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste.

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft

und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. – Rufen Sie den Angehörigen

unter der Ihnen bekannten Nummer an. – Sprechen Sie am Telefon nie

über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. – Übergeben Sie

niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! – Ziehen Sie

eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110

die Polizei! – Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines

Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages

abhängig. – Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von

Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen!

Mit diversen Gegenständen auf Autos eingeschlagen – Festnahme, Wiesbaden,

Adelheidstraße, Rheinbahnstraße, Kronprinzenstraße, 02.02.2023, 04.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag nahm die Polizei einen 31-jährigen Wiesbadener

fest, der dringend verdächtigt wird, mehrere geparkte Fahrzeuge demoliert zu

haben. Gegen 04.40 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass eine männliche

betrunkene Person diverse Gegenstände gegen Autos schlagen und werfen würde. Als

unmittelbar entsandte Polizeikräfte vor Ort eintrafen, zerstörte die

beschriebene Person vor den Augen der eingesetzten Polizeistreife die Motorhaube

des Dienstfahrzeugs mittels der Fußplatte einer Warnbake. Der Randalierer wurde

festgenommen. Ein bei dem Festgenommenen durchgeführter Atemalkoholtest ergab

ein Ergebnis von über 1,7 Promille. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden im

Bereich Adelheidstraße, Rheinbahnstraße und Kronprinzenstraße bislang zehn

Fahrzeuge festgestellt, deren Windschutzscheiben, Spiegel oder aber Motorhauben

demoliert worden sind. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei 16-Jährige in Linienbus belästigt, Wiesbaden, Fischerstraße, 01.02.2023,

13.15 Uhr,

(pl)Zwei 16 Jahre alte Mädchen wurden am Mittwochmittag in einem Linienbus von

einem Mann sexuell belästigt. Die beiden Jugendlichen waren gegen 13.15 Uhr in

der Buslinie 4 in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein männlicher Fahrgast sie

im hinteren Bereich des Busses unsittlich berührt habe. Insassen, welche auf die

Situation aufmerksam wurden, kamen den Mädchen zur Hilfe und trugen dazu bei,

dass der Mann von den verständigten Polizeikräften festgenommen werden konnte.

Der 54-Jährige Mann wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur

Dienststelle genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille.

Bei Kontrolle die Hose runtergelassen, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 01.02.2023,

11.00 Uhr

(pl)Ein 41-jähriger Mann hat am Mittwochvormittag bei einer Kontrolle durch die

Polizei wortwörtlich die Hose heruntergelassen. Der 41-Jährige sollte gegen

11.00 Uhr im Bereich der Bushaltestelle am Bahnhofsplatz einer Kontrolle

unterzogen werden. Während sich der Kontrollierte anfangs noch ruhig zeigte,

wurde er nach kurzer Zeit verbal immer aggressiver und zog sich plötzlich seine

Hose samt der Unterhose bis zu den Knien herunter, sodass sein Geschlechtsteil

komplett entblößt war. Dabei schrie er weiterhin lautstark herum. Der Mann wurde

daraufhin zu Boden gebracht und festgenommen. Aufgrund seiner aggressiven

Verhaltensweisen, die sich auch durch Spucken in Richtung der eingesetzten

Polizeikräfte zeigten, wurde ihm für den Zeitraum des Transportes zur

Dienststelle eine Spuckschutzhaube angelegt. Er wurde nach Beendigung der

polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder entlassen und muss sich nun

wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in einem Ermittlungsverfahren

verantworten.

Einbrecher unterwegs,

Wiesbaden, 31.01.2023 bis 01.02.2023,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochabend wurden in Wiesbaden eine Bar,

ein Einfamilienhaus und eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Beim Einbruch

in die Bar in der Reichsapfelstraße in Schierstein hatten es die Täter auf das

in Spielautomaten befindliche Münzgeld abgesehen. Die Unbekannten drangen

zwischen Dienstag und Mittwoch durch ein aufgehebeltes Fenster in die

Räumlichkeiten ein und brachen anschließend zwei dortige Spielautomaten auf. In

der Steinberger Straße in Biebrich hielt am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und

19.15 Uhr das gut gesicherte Fenster eines Einfamilienhauses Einbruchsversuchen

stand. Ebenfalls am Mittwoch schlugen die Täter auch in der Raabestraße zu. Sie

öffneten zwischen 10.30 Uhr und 20.55 Uhr gewaltsam die Balkontür einer Wohnung

und ließen hieraus eine Spiegelreflex-Kamera und Schmuckstücke mitgehen.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611)

345-0 entgegen.

Werkzeuge und Zubehör von Baustelle gestohlen, Wiesbaden-Rambach, Am

Ringwall, 31.01.2023, 17.30 Uhr bis 01.02.2023, 09.30 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen waren auf einer Baustelle in

der Straße „Am Ringwall“ in Rambach Diebe unterwegs. Die Täter verschafften sich

Zugang zur Baustelle und entwendeten Elektrowerkzeuge und weiteres Zubehör im

Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen

übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611)

345-2440 zu melden.

Gurt- und Handykontrollen in Wiesbaden, Wiesbaden, 01.02.2023, 10.30 Uhr bis

17.30 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Dienstags hat der Regionale Verkehrsdienst der

Polizeidirektion Wiesbaden mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei

im Wiesbadener Stadtgebiet Verkehrskontrollen durchgeführt. Den Schwerpunkt

legten die Polizistinnen und Polizisten auf das Erkennen und Ahnden von Gurt-

und Handyverstößen. Zwischen 10.30 Uhr und 17.30 Uhr wurden bei insgesamt 57

kontrollierten Fahrzeugen und 76 kontrollierten Personen zwölf Gurtverstöße und

in 21 Fällen die Nutzung eines Handys während der Fahrt geahndet. Es konnte eine

Person kontrolliert werden, gegen welche ein Haftbefehl vorlag. Darüber hinaus

wurde wegen des Verdachtes der Urkundenfälschung durch Manipulationen am

Kennzeichen eine Strafanzeige gefertigt und die Kennzeichen sichergestellt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Pkw aufgebrochen, Idstein, Am Weißen Stein, Sonntag,

29.01.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 30.01.2023, 06:55 Uhr

(sun)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Idstein ein geparkter Pkw

aufgebrochen. Zwischen 16:00 Uhr am Sonntag und 06:55 Uhr am Montag schlug

jemand das hintere Fenster auf der Fahrerseite eines in der Straße „Am Weißen

Stein“ abgestellten Renault ein. Bisher ist noch nicht bekannt, ob etwas

gestohlen wurde. Der an dem Fahrzeug angerichtete Schaden beläuft sich auf

einige Hundert Euro.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation

Idstein unter der Rufnummer 06196 / 2073 – 0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher räumen Kasse leer, Idstein, Rodergasse, Dienstag, 31.01.2023,

18:30 Uhr bis Mittwoch, 01.02.2023, 09:40 Uhr

(sun)In Idstein sind unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in einen Laden

eingebrochen, wobei sie vorrangig Bargeld entwendeten. Nachdem sie auf

unbekannte Art und Weise die Tür zum Laden öffneten, kletterten die Einbrecher

so ins Ladeninnere. Neben dem Inhalt einer Kasse entwendeten die Täter auch zwei

Schlüssel. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Idstein unter 06126-93940.

Junger Mann rennt mehrfach auf die Straße, Idstein, Wiesbadener Straße,

Mittwoch, 01.02.2023, 16:30 Uhr

(sun)Ein Mann ist am Mittwochnachmittag mehrfach auf eine Straße in Idstein

getorkelt und hat sich damit selbst in Gefahr begeben. Gegen 16:30 Uhr wurde der

Polizei mitgeteilt, dass ein junger, offensichtlich stark alkoholisierter Mann

immer wieder auf die Wiesbadener Straße stolpern würde. Zudem habe er einige

Passanten angepöbelt. Als daraufhin die Beamten vor Ort erschienen, um den Mann

zu kontrollieren, verhielt sich dieser Ihnen gegenüber aggressiv und musste

fixiert werden. Im Anschluss wurde der Mann auf Anordnung eines Richters ins

Polizeigewahrsam gebracht.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz, Idstein, Richard-Klinger-Straße,

Mittwoch, 25.01.2023, 14:40 Uhr

(fh)Vergangene Woche kam es vor einem Supermarkt in Idstein zu einer

Unfallflucht. Da die ersten Ermittlungen keine Hinweise zum Verursacherfahrzeug

erbrachten, richteten sich die Polizei nun an die Bevölkerung. Mutmaßlich gegen

14:40 Uhr stieß am Mittwoch letzter Woche ein unbekanntes Fahrzeug auf dem

Parkplatz in der Richard-Klinger-Straße beim Ausparken gegen einen geparkten VW

Polo. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin unterließ es, sich bei

der Polizei zu melden oder auf den Geschädigten zu warten und verließ unerlaubt

die Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Auto beschädigt und weiter gefahren,

Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Montag, 30.01.2023, 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr,

(wie) Am Montagvormittag wurde in Hahn ein Pkw bei einem Verkehrsunfall

beschädigt, der Verursacher fuhr einfach weiter. Ein 36-Jähriger hatte einen

schwarzen Audi in einer Parklücke in der Kleiststraße abgestellt. Als er gegen

11:15 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein

Unbekannter beim Rangieren in oder aus der Parklücke davor gegen den Audi

gefahren war. Hierbei waren Schäden an der linken Fahrzeugfront entstanden. Der

oder die Verantwortliche kümmerte sich allerdings nicht um den entstandenen

Schaden, sondern fuhr einfach davon. Hinweise erbittet der Polizeiposten

Taunusstein unter der Rufnummer 06128/ 92021-100.