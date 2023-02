Bergstrasse

Bürstadt / Lampertheim-Viernheim: Führungswechsel bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim / Florian Mohr übernimmt Leitung

Bürstadt / Lampertheim-Viernheim (ots) – Seit dem 1. Februar ist Florian Mohr

der neue Leiter der Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Der Polizeibeamte aus

Groß-Gerauer Stadtteil Dornheim wurde heute im Rahmen einer Feierstunde im

Historischen Rathaus in Bürstadt durch Polizeipräsident Björn Gutzeit in sein

neues Amt eingeführt. „Die Rolle des Stationsleiters ist eine der wichtigsten

Schlüsselrollen bei der Polizei. Sie sind der Anlaufpunkt für die Menschen in

der Region. Für diesen Job sind Sie der Richtige“, so Behördenleiter Björn

Gutzeit in seiner Ansprache.

Der 43 Jahre alte Erste Polizeihauptkommissar leitete zuletzt 1 ½ Jahre die

Geschicke der Polizeistation Gernsheim und war davor über fünf Jahre für ein

Hauptsachgebiet innerhalb der Abteilung „Zentrale Dienste“ im Polizeipräsidium

Südhessen verantwortlich. Er folgt auf Matthias Seltenreich, der die Leitung des

Stabsbereichs E3, Führungs- und Lagedienst, übernommen hat.

Der neue Leiter der Polizeistation Lampertheim-Viernheim begann im Jahr 2002

seine Karriere bei der Hessischen Polizei. Nach seinem Studium war er als

Streifenbeamter in Griesheim und beim 2. Polizeirevier in Darmstadt eingesetzt.

Anschließend war Florian Mohr an der Neugründung des Projektes für besonders

auffällige Straftäter unter 21 Jahren (BASU21) der Polizeidirektion

Darmstadt-Dieburg beteiligt. Dieses Programm verfolgt das Ziel, die Gefahr des

dauerhaften Abgleitens besonders auffälliger Jugendlicher und Heranwachsender in

die Kriminalität zu verhindern. Nach rund fünf Jahren in dieser Tätigkeit,

folgte vor seinem Wechsel in das Polizeipräsidium noch das Amt des Leiters der

Ermittlungsgruppe bei der Polizeistation in Griesheim.

„Ich möchte, dass wir als Polizei für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar und

präsent sind. Zudem ist mir eine gute und offene Kommunikation mit den Kommunen

in unserem Dienstbezirk wichtig. Der Zusammenarbeit mit den Feuerwehren und den

Rettungsdiensten gilt als weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit“ sagte der neue

Leiter der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in seiner Rede.

Florian Mohr ist verheiratet, Vater von drei kleinen Töchtern und wohnt mit

seiner Familie in Dornheim. In seiner Freizeit engagiert sich der neue

Stationsleiter ehrenamtlich als Vorsitzender im KiTa-Elternbeirat. Zuletzt

machte Florian Mohr bundesweit auf sich aufmerksam, als er im April 2021

zusammen mit seinem Hund „Diego“ mit einem Spendenlauf von Dornheim zum

Weserstadion nach Bremen über 50.000 Euro gesammelt und die Summe anschließend

unter fünf gemeinnützigen Organisationen aufgeteilt hatte.

Viernheim: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen / 17-Jähriger mit Stichverletzungen im Krankenhaus / Tatverdächtige flüchten

Viernheim (ots) – Am Mittwochabend (1.2.) kam es zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen auf einem Spielplatz im

Zeppenweg. Gegen 17 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert und von einer

Schlägerei berichtet. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurde ein 17-jähriger

Viernheimer durch Stiche verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die

Tatverdächtigen flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte

Richtung. Die Heppenheimer Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen zu den

Hintergründen. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden unter der

Rufnummer 06252/706-0 von den Beamtinnen und Beamten entgegengenommen.

Darmstadt

Darmstadt: Einbruch in Kiosk

Darmstadt (ots) – Geld, Getränke und Tabakwaren hat ein noch unbekannter Täter

am frühen Donnerstagmorgen (2.2.), zwischen 3.30 und 4 Uhr, aus einem Kiosk in

der Neckarstraße erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der

Kriminelle über ein Fenster Zugang zu dem Verkaufsraum, schnappte sich die Ware

und trat die Flucht an. Der Schaden wird aktuell auf mehr als 7000 Euro

geschätzt. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er zwischen 30 und 40 Jahre

alt und von schlanker Statur ist. Zum Zeitpunkt des Einbruchs trug er eine

schwarze Lederjacke, eine dunkle Jeans, ein helles Oberteil und eine Kappe mit

Sticker. Zudem hatte er einen Dreitagebart. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat

die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Bessungen: Unbekannte brechen Auto auf und entwenden Navigationsgerät / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots) – Aus einem grünen Mini-Cooper haben Kriminelle in den

zurückliegenden Tagen das fest verbaute Navigationssystem inklusive Tachometer

entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat parkte das Auto im Herdweg. Am Mittwochabend

(1.2.) entdeckten die Besitzer den Einbruchsdiebstahl und informierten die

Polizei. Der Tatzeitraum reicht nach bisherigen Erkenntnissen bis zum Samstag

(28.1.) zurück. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt in diesem

Fall. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten

oder anderweitige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu

melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Groß-Zimmern: Mit leeren Händen geflüchtet / Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

Groß-Zimmern (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (2.2.) brachen Kriminelle in

mehrere Geschäftsräume in der Waldstraße, der Justus-Liebig-Straße sowie der

Max-Planck-Straße ein. Dabei hebelten die Täter teilweise mehrere Türen auf, um

sich Zutritt zu den Gebäuden zu verschaffen. Anschließend durchsuchten die

Einbrecher die jeweiligen Räume nach Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden

die Diebe jedoch keine Wertgegenstände und flüchteten unerkannt ohne Diebesgut.

Zudem versuchten Kriminelle auf gleiche Art, aber erfolglos in eine Wohnung in

der Max-Planck-Straße zu gelangen.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt nun in den Fällen und prüft,

inwieweit die Taten zusammenhängen.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern geben können oder etwas Verdächtiges in dem

Zusammenhang bemerkt haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 06151 /

969 – 0 bei der Kriminalpolizei.

Groß-Zimmern: Mit leeren Händen geflüchtet / Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Groß-Zimmern (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (2.2.) brachen Kriminelle in

ein Büro in der Waldstraße ein. Dabei hebelten die Täter zwei Türen sowie einen

Schrank auf, wodurch sie nach bisherigen Erkenntnissen einen Schaden von

mehreren Hundert Euro anrichteten. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und

flüchteten anschließend unbemerkt und ohne Beute vom Ort des Geschehens.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise zum

Sachverhalt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegen.

Pfungstadt: Mit Bargeld und Schmuck davongekommen / Nach Einbruch sucht die Polizei Zeugen

Pfungstadt (ots) – Mit Bargeld und Schmuckgegenständen flüchteten Einbrecher

zwischen Montagmittag (30.1.) und Mittwochabend (1.2.) aus einem Einfamilienhaus

in der Ludwig-Clemenz-Straße. Zuvor hebelten die Täter ein Kellerfenster des

Hauses auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten die Kriminellen die

Wohnräume und fanden die erwähnte Beute.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise

auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Mühltal/Nieder-Ramstadt: Polizei sucht Zeugen nach gescheitertem Rollerdiebstahl

Mühltal (ots) – Diebe versuchten zwischen Dienstagabend (31.1.) und

Mittwochabend (1.2.) einen schwarzen Roller der Marke „Piaggio“ in der

Schloßgartenstraße zu entwenden. Dabei beschädigten die Täter das Zündschloss.

Die Kriminellen scheiterten in ihrem Vorhaben, ließen den Motorroller zurück und

flüchteten.

Wenn Sie Hinweise auf die Täter haben, melden Sie sich bitte bei dem

Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Weißer Lexus gestohlen (OF-LA 658)

Ein im Rothwiesenring geparkter weißer Lexus RX 450 wurde in der Zeit zwischen Dienstagabend (31.01.) und Mittwochabend (01.02.) von Kriminellen gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen OF-LA 658 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Lexus geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.