Hoffenheim: „Traue das der Mannschaft zu“

Sinsheim. Viereinhalb Wochen bereitete sich die TSG mit Interimstrainerin Nadine Rolser auf die verbleibenden zwölf Spieltage in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga vor, am Sonntag (13 Uhr) geht es im Dietmar-Hopp-Stadion beim Hinrunden-Abschluss gegen den Aufsteiger MSV Duisburg nun wieder um wichtige Punkte. Tickets für das Duell mit dem Tabellenzehnten gibt es im Onlineshop und an der Tageskasse.

Trainerin Nadine Rolser über…

…die Vorbereitung.

„Wir können auf eine sehr gute Vorbereitung zurückblicken, gerade im Trainingslager konnten wir intensiv an vielen Dingen feilen. Auch unseren Teamgeist konnten wir durch einige Aktivitäten abseits des Platzes nochmal stärken. Im Fokus der Vorbereitung stand unsere Defensivarbeit, denn es ist kein Geheimnis, dass wir in der laufenden Saison bisher zu viele Gegentore kassiert haben. Da müssen wir einfach besser werden. Auch die vier Testspiele waren sehr erkenntnisreich für uns. Die Partie gegen die Junioren von Astoria Walldorf war eine gute und intensive Generalprobe. In solchen Spielen wird uns alles abverlangt, wir haben aber stark dagegengehalten. Am Ende ist zwar eine Niederlage herausgesprungen, aber wir konnten trotzdem viele positive Dinge mitnehmen. Alle Spielerinnen hatten nochmal die Möglichkeit sich zu zeigen. Da alle einen guten Eindruck hinterlassen haben, macht das die Entscheidungen mit Blick auf den Liga-Start nicht gerade einfacher.“

…die Ziele in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga.

„An unserem Ziel hat sich nach zehn Spieltagen noch nichts geändert: Wir wollen definitiv weiter um den dritten Tabellenplatz kämpfen. Uns ist bewusst, dass das bei sechs Punkten Rückstand eine sehr schwierige Aufgabe ist, gerade weil wir auswärts auf die Top-Teams treffen werden. Aber natürlich traue ich das der Mannschaft zu. Ich sehe die Spielerinnen täglich auf dem Platz und bin mir sicher, dass wir unsere Ziele erreichen können, wenn wir unser Potenzial ausschöpfen. Klar ist aber, dass wir dazu in der Defensive deutlich stabiler auftreten müssen.“

…den MSV Duisburg.

„Duisburg spielt als Aufsteiger bisher eine gute Saison. Auf die Abstiegsplätze konnte sich der MSV punktemäßig schon ein kleines Polster verschaffen, mit dieser Ausbeute dürften sie zufrieden sein. Dennoch wird Duisburg alles daransetzen, zeitnah die nächsten Punkte einzufahren, um den Klassenerhalt frühzeitig klarzumachen. Entsprechend wird der Tabellenzehnte auch bei uns auftreten. Die Stärke von Duisburg ist ein funktionierendes Kollektiv, das kompakt verteidigt und dann auf seine Situationen lauert, sowohl bei Standards als auch in Umschaltmomenten. Für uns wird wichtig sein, dass wir geduldig bleiben. Wir wollen uns kreative Lösungen in der Offensive erarbeiten und mit einer guten Restverteidigung für die Nadelstiche unseres Gegner gewappnet sein. Es ist ganz klar, dass dieses Spiel eine Pflichtaufgabe ist, wenn wir unser Saisonziel noch erreichen wollen.“

…die Personalsituation.

„Wir werden am Sonntag auf Isabella Hartig, die uns aufgrund von Knieproblemen nicht zur Verfügung steht, und Laura Dick, die sich mit einer Entzündung an der Achillessehne plagt, verzichten müssen. Ansonsten sind alle anderen Spielerinnen fit und einsatzbereit.“

(Quelle: TSG 1899 Hoffenheim Frauenfußball)