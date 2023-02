Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugenaufruf nach versuchtem Kraftstoffdiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 31.01.2023, 23:00 Uhr bis zum 01.02.2023, 08:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter die Tankdeckel an vier Linienbussen, welche in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. abgestellt waren, auf. Durch die in den Tankstutzen eingebaute Schutzvorrichtung in Form von Gittern gelang es den Tätern nicht, Kraftstoff zu entwenden.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen oder Personen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung durch Radfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 31.01.2023 kurz nach 17:00 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem schwarzen Giant-Fahrrad die Ludwigstraße in 67433 Neustadt/W.. Hierbei fuhr der Radfahrer mehrmals in den Gegenverkehr, weshalb mindestens zwei Verkehrsteilnehmer mit ihren PKW abbremsen und ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Letztlich konnte der Fahrradfahrer durch eine Polizeistreife gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für dessen Fahrverhalten war schnell gefunden, da der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher musste dieser in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Dessen Fahrrad wurde präventiv sichergestellt.

Die Polizei Neustadt/W. bittet nun Zeugen, insbesondere die bislang unbekannten beiden Verkehrsteilnehmer, welche durch den Vorfall gefährdet wurden, sich bei dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Neustadt: Cannabis-Mojito führt zu Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 31.01.2023 um 16:00 Uhr wurde ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes mit ausländischer Zulassung in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrers konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Der Mann gab hierzu an, dass er die letzten Tage einen Cannabis-Mojito konsumiert habe. Ein urinbasierter Vortest vor Ort reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der Mercedes-Fahrer in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe abgeben musste. Der Fahrzeugschlüssel wurde dessen fahrtüchtigem Beifahrer übergeben. Da der 45-Jährige lediglich über einen festen Wohnsitz im Ausland verfügt, wurden Zustellungsbevollmächtigte benannt. Aufgrund des Genusses des Mojitos muss sich der PKW-Fahrer in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle und die Ausländerbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

