Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.02.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Verkehrsunfall auf A6 führt zu Streifschaden und gleich zwei Betäubungsmittelverstößen

Grünstadt (ots) – Nachdem es am Mittwoch, 01.02.2023, gegen 09:40 Uhr im Ausfahrtsbereich der A6 in Richtung B271/ Kirchheim zu einem Verkehrsunfall gekommen war, rückten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim zur Unfallaufnahme aus. Im Rahmen dieser ergab sich, dass ein 19-jähriger PKW-Fahrer einen LKW beim Fahrstreifenwechsel übersehen hatte und streifte, wobei niemand verletzt wurde, sondern lediglich Sachschaden im Bereich von circa 4.500 EUR entstand. Ein 46-Jähriger gab vor Ort zunächst an Fahrer des LKW zum Unfallzeitpunkt gewesen zu sein. Als die Polizeibeamten jedoch Auffälligkeiten bei diesem feststellen konnten, welche auf einen engfristigen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten, bestritt dieser plötzlich gefahren zu sein. Es wurde dennoch ein Urintest durchgeführt, welcher positiv auf gleich mehrere Drogenarten reagierte. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und er muss sich nun aufgrund von einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Während der Unfallaufnahme kam zudem noch die vom Fahrer hinzugerufene 49-jährige Halterin des LKW zur Unfallstelle gefahren. Auch bei ihr wurden Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenkonsums festgestellt. Ein ebenfalls freiwillig durchgeführter Urintest reagierte auf Amphetamin. Die 49-Jährige musste sich hieraufhin auch einer Blutprobe unterziehen lassen, ihr Führerschein wurde vorerst sichergestellt und sie erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Deidesheim: Sekundenschlaf auf A 65

A65/zw. Deidesheim und NW-Nord (ots) – Wegen eines Sekundenschlafs kam es gestern Nachmittag (01.02.2023, 15.45 Uhr) auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Deidesheim und Neustadt-Nord (Fahrtrichtung Karlsruhe) zu einem Verkehrsunfall. Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist vermutlich infolge Übermüdung am Steuer eingeschlafen, kam dabei nach links von der Fahrbahn und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Erschrocken durch das Geschehene fuhr der Fahrer nach Hause und meldete von dort aus den Verkehrsunfall bei der Polizei. Es entstand leichter Sachschaden. Verkehrsteilnehmer, die durch die Müdigkeitsattacke des 29-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. Die Polizei appelliert: Müdigkeit wirkt beim Autofahren ähnlich wie Alkohol. Sie beeinträchtigt das Gefahrenbewusstsein, das Reaktionsvermögen sowie die Konzentrationsfähigkeit. Daher lieber rechtzeitig einen Zwischenstopp einlegen.

Ellerstadt: Große Rauchentwicklung

Ellerstadt (ots) – Am 30.01.2023 gegen 14:00 Uhr wurde ein Flächenbrand im Feld zwischen Ellerstadt und Birkenheide gemeldet. Vor Ort konnte durch die freiwillige Feuerwehr festgestellt werden, dass es sich lediglich um ein kleines, ordnungsgemäßes Feuer zum Abbrennen von Ästen und Laub handelte, welches aufgrund des feuchten Holzes etwas mehr Rauch als gewöhnlich verursachte.

Freinsheim: Stromkasten beschädigt und geflüchtet

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum von 11.01.2023 bis 31.01.2023 Uhr wurde ein Verteilerkasten im Holzweg in Freinsheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Verteilerkasten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):